Trump celebra el 178 aniversario de la guerra que le arrebató a México la mitad de su territorio

Trump el lunes en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Foto: AP / Alex Brandon

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente estadunidense Donald Trump conmemoró el 178 aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo mediante el cual México cedió la mitad de su territorio a su vecino del Norte.

La efeméride sirvió al mandatario para ratificar que su gobierno no ha escatimado esfuerzos para defender la frontera contra invasiones, defender el estado de derecho y proteger a Estados Unidos “de las fuerzas del mal, la violencia y la destrucción”.

En el contexto del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos que se celebra en 2026, la Casa Blanca difundió el mensaje presidencial con motivo del aniversario de la victoria en la guerra entre México y Estados Unidos

“Hoy se conmemora el 178 aniversario del triunfo de nuestra nación en la Guerra México-Estadounidense, una legendaria victoria que consolidó el suroeste de Estados Unidos, reafirmó la soberanía estadounidense y expandió la promesa de la independencia a lo largo de nuestro majestuoso continente”, expuso Trump en su mensaje.

El texto recuerda que el pueblo de Texas declaró su independencia de México en 1836 y, para la primavera de 1856, votó a favor de unirse a Estados Unidos, lo que obligó a un ajuste de cuentas por las disputas fronterizas pendientes.

“Ese abril, las fuerzas mexicanas lanzaron una emboscada a lo largo del Río Grande, matando a 11 soldados estadounidenses e hiriendo a 6”, rememora el mensaje, al recordar la reacción del entonces presidente James K. Polk.

“En mayo de 1846, Estados Unidos declaró la guerra a México, con dos titanes estadunidenses: los generales Zachary Taylor y Winfield Scott, al frente. A pesar de ser ampliamente superados en número en la batalla, las fuerzas estadunidenses se alzaron con la victoria gracias a su estrategia militar superior, sus modernas capacidades militares y su firme devoción por la protección del interés nacional”, refiere el mensaje presidencial.

“Tras una serie de victorias en los territorios mexicanos de California y Nuevo México, en una victoria triunfal para la soberanía estadunidense, Estados Unidos capturó heroicamente la capital, la Ciudad de México, en septiembre de 1847, allanando el camino para el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, cediendo formalmente 525 mil millas cuadradas de nuevas tierras a Estados Unidos, lo que representa el 55% del territorio anterior a la guerra”, subraya Trump.

“Estados Unidos primero”

En la parte final de su mensaje, Trump se dice inspirado por aquel triunfo histórico en su lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico.

“Desde que asumí el cargo como el 47 Presidente de los Estados Unidos, guiado por nuestra victoria en los campos de batalla de México hace 178 años, no he escatimado esfuerzos para defender nuestra frontera sur contra invasiones, defender el estado de derecho y proteger nuestra patria de las fuerzas del mal, la violencia y la destrucción.

“Mi administración está deteniendo el flujo de drogas letales que ingresan a nuestro país a través de México, poniendo fin a la invasión de inmigrantes ilegales en nuestra frontera sur y desmantelando las redes narcoterroristas en todo el hemisferio occidental”.

Trump presume estar restableciendo el dominio marítimo estadunidense y perseguir con firmeza una política de “Estados Unidos Primero”.

“Nunca dudaremos en priorizar a nuestra gente, nuestros intereses y a nuestro país. En este aniversario de una de las primeras demostraciones de poderío militar de nuestra nación, y en particular al celebrar los 250 gloriosos años de la independencia estadounidense, honramos la memoria de los valientes hombres que dieron su vida al servicio de nuestra nación. Ciento setenta y ocho años después, su legado perdura en nuestra fuerza imperecedera, nuestro compromiso con la soberanía y el poder inigualable del espíritu estadounidense”, concluye el mensaje.