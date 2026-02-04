Avanza homologación del delito de abuso sexual, pero solo se ha promulgado en cinco estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La iniciativa del Plan Integral contra el Abuso Sexual para homologar el tipo penal en todo el país ya fue presentada en los 32 congresos locales, y aunque ya se aprobó en 13, solo se ha promulgado en cinco entidades, informó la Secretaría de las Mujeres.

La iniciativa forma parte de los compromisos establecidos en la “Alianza de Xicoténcatl”, el 13 de noviembre de 2025, como una estrategia para fortalecer la respuesta institucional y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en todo el país.

Según la dependencia que encabeza Citlalli Hernández Mora, la presentación de la iniciativa en los congresos estatales ya derivó en la aprobación de dictámenes en 13 estados y la promulgación formal en Guerrero, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y la Ciudad de México.

El propósito de la homologación del tipo penal es “eliminar las disparidades jurídicas para que este delito sea sancionado con el mismo rigor en cualquier entidad del país”, explicó la Secretaría.

La propuesta que es quede estipulada que “comete el delito de abuso sexual quien, sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo”.

La sanción propuesta es de tres a siete años de prisión, multas y servicio comunitario. Y si ese delito lo comete un servidor público, “la sanción será mayor".

De acuerdo con la Secretaría, además de la armonización legal, el Plan Integral contra el Abuso Sexual también avanza con la capacitación especializada coordinada por dicha dependencia.

Se trata de cursos dirigidos a las fiscalías locales para integrar la perspectiva de género y la argumentación jurídica en cada etapa del proceso penal.

Con esas acciones, destacó, se busca asegurar que la procuración de justicia “sea ágil, segura y libre de prejuicios que revictimicen a las mujeres durante sus procesos de denuncia”.

La Secretaría recordó que el Plan Integral contra el Abuso Sexual incluye campañas informativas que promuevan los derechos de las víctimas y las rutas de atención para que más mujeres tengan las herramientas necesarias para identificar y denunciar estas violencias.

El pasado 13 de noviembre, durante la firma de la también llamada “Alianza de Xicoténcatl” –realizada en la antigua sede del Senado, conocida como la Casona de Xicoténcatl–, la presidenta de la Comisión de Igualdad en la Cámara de Diputados, Anaís Burgos, mencionó algunas metas de ese acuerdo:

Homologación de tipos penales en materia de abuso y acoso sexual; actualización de leyes estatales de igualdad para alinearlas con la reforma constitucional; creación de un sistema nacional de seguimiento legislativo con perspectiva de género; así como la capacitación transversal para servidores públicos y legisladores.

La intención, dijo, es “que ninguna mujer enfrente vacíos legales o burocráticos por vivir en un estado distinto. La Alianza de Xicoténcatl será el punto de encuentro entre las leyes y la justicia real”.

Los avances del Plan se pueden observar en la siguiente página de internet: monitoreo.mujeres.gob.mx