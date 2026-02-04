Cae “El Espíritu", presunto mando del Cártel Chiapas y Guatemala-CJNG

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Cuatro integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos un presunto mando identificado como “El Espíritu”, fueron detenidos la tarde de este miércolesdurante un operativo realizado en un rancho del municipio de Ocozocoautla, informó el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

De acuerdo con el funcionario, “El Espíritu” era el encargado de la distribución de droga en al menos tres municipios y mantenía el control operativo de Jiquipilas, Cintalapa y Ocuilapa, además del tramo carretero Ocozocoautla–Las Choapas, una vía rápida que comunica a Chiapas con Veracruz.

El despliegue de seguridad contó con la participación de más de 500 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y del grupo de reacción inmediata Pakal, quienes arribaron a un rancho cercano a la carretera Panamericana. La intervención se realizó minutos después de que una célula del CCyG intentara privar de la libertad a varias personas.

Durante el operativo se aseguraron cuatro armas largas y un vehículo con reporte de robo. Aparicio Avendaño aseguró que la captura representa un golpe significativo a la estructura del grupo delictivo y permite frenar sus actividades en la región.

“Esta detención es muy relevante. Estamos impactando directamente su logística. Se trata de un objetivo de nivel nacional que ya teníamos ubicado en la Mesa de Paz de Chiapas y que estaba generando violencia”, afirmó.

El titular de la Secretaría de Seguridad adelantó que los operativos continuarán durante la tarde y noche, y no descartó nuevas detenciones.

“El mensaje es claro y contundente: quien se meta con la autoridad o con algún ciudadano, se le aplicará la ley. Es una instrucción directa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y no vamos a dar un solo paso atrás”, declaró.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado confirmó la participación de elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y señaló que el detenido estaría relacionado con los hechos ocurridos en el parque deportivo Caña Hueca, donde la semana pasada fue abandonada una cabeza humana dentro de una hielera.

“El Espíritu” fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez, donde quedó a disposición del Ministerio Público. En las próximas horas se definirá su situación jurídica.

La detención ocurre a menos de 24 horas de que un vehículo Volkswagen Vento con presuntos restos humanos fuera abandonado en el estacionamiento de un hotel, a unos 300 metros de la Policía Municipal de Tuxtla. Asimismo, hace cinco días fue localizada una cabeza humana en un contenedor de basura de un parque deportivo de la ciudad.

Un día antes, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar anunció la instalación de retenes en distintos puntos del estado y el inicio de la “Operación Hostigamiento”, estrategia dirigida contra las organizaciones criminales que desde hace cinco años se disputan el control del territorio.

En relación con estos hechos, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven, descalificó a los responsables del abandono de restos humanos, a quienes calificó como un “grupo minoritario”, integrado en su mayoría por sicarios que “ni siquiera son chiapanecos”.

Cabe recordar que el pasado 13 de octubre, durante un operativo del Ejército y la Policía Estatal para intentar detener a Juan Valdovinos, alias “El Señor de los Caballos”, presunto líder del CCyG, se registraron bloqueos y quema de tráileres, camiones y vehículos particulares en Villaflores, Jiquipilas y Ocozocoautla.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía amplíe la información sobre la captura y determine si “El Espíritu” está relacionado con los recientes hechos violentos registrados en Tuxtla Gutiérrez.