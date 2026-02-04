Capturan en Venezuela a testaferro de Maduro acusado de lavado en México

ARCHIVO - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Alex Saab abrazados en un evento por el aniversario del golpe de 1958 que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. Foto: AP Foto/Jesús Vargas, Archivo

BOGOTÁ (apro).- El empresario colombo-venezolano Alex Saab, acusado por la justicia estadunidense de ser testaferro del chavista Nicolás Maduro, fue detenido este miércoles en Caracas por agentes del FBI y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Venezuela, informaron varios medios de comunicación colombianos.

Según la emisora radial colombiana Caracol, que citó fuentes de inteligencia estadunidenses, Saab, quien tiene causas abiertas en México por lavado de dinero, será extraditado a Estados Unidos junto con el empresario Raúl Gorrín, quien también fue detenido en el operativo realizado esta madrugada en una zona residencial de Caracas.

Ambos empresarios, que fueron recluidos en instalaciones del Sebin, son muy cercanos a Nicolás Maduro, quien el pasado 3 de enero fue “capturado” en Caracas por tropas estadunidenses en medio de un ataque militar y luego fue llevado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.

Saab, quien podría testificar en el juicio contra Maduro, ya había estado detenido en Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023 por cargos de lavado de dinero, pero fue liberado por gestiones del líder chavista a cambio de la entrega de 10 ciudadanos estadunidenses procesados en Venezuela.

A su regreso, el empresario colombo-venezolano fue recibido por Maduro como un héroe y hasta lo nombró ministro de Industrias y Producción Nacional. Hace dos semanas, la presidenta interina Delcy Rodríguez lo destituyó de ese cargo y de la dirección del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), lo que ya dejó claro su caída en desgracia.

En México, Saab enfrenta cinco denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales fueron presentadas en octubre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que entonces dirigía Santiago Nieto.

La UIF, incluso, bloqueó ese año más de 26 millones de pesos en cuentas bancarias de presuntos socios mexicanos de Saab.

El excongresista opositor venezolano Macario González ha dicho a Proceso que, “sólo en México”, el empresario y testaferro de Maduro “hizo negocios por más de 300 millones de dólares” antes de que fuera detenido en Cabo Verde, el 12 de junio de 2020, cuando su vuelo hizo una escala en un viaje rumbo a Irán.

De acuerdo con González, ese dinero “es producto del saqueo a las arcas públicas de Venezuela” y, por tanto, “debe ser investigado, a fondo, por las autoridades mexicanas, porque es dinero ilegal”.

Hace cuatro años, cuando era presidente de la Comisión de Contraloría de la unicameral Asamblea Nacional de Venezuela, González investigó las transacciones internacionales de Saab y concluyó que “México es un país clave en el esquema de negocios ilegales que construyó Saab”.

El exdiputado señaló que la investigación de la UIF de México no avanzó porque al gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no le interesó ir más allá.

En abril de 2024, organizaciones civiles venezolanas acudieron a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR para solicitar una investigación sobre el uso de dinero público venezolano en la compra de alimentos con sobreprecios que realizó Saab en México.

La denuncia de hechos de carácter penal, que involucra también a Nicolás Maduro, permanece, hasta hoy, sin respuesta.

Los productos que adquirieron Saab y sus operadores en México, que además de ser comprados a sobreprecios eran de baja calidad y en algunos casos estaban en mal estado, fueron destinados al programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), lanzado en 2016 por Maduro para atender la crisis alimentaria en Venezuela.

La denuncia, firmada por la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, y por el representante de la ONG Provea, Óscar Murillo, estima que el monto defraudado asciende, al menos, a 140 millones de dólares, una cifra conservadora.

La justicia de Estados Unidos acusa a Saab de lavar unos 300 millones de dólares provenientes de la corrupción con dinero público venezolano y de manejar una red de empresas y cuentas bancarias de Nicolás Maduro registradas con prestanombres.

El abogado venezolano Juan Miguel Betancourt dijo que el empresario y exministro podría ser “un testigo clave contra Maduro” en el juicio por narcotráfico que el chavista enfrenta en Nueva York.

Además de las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos y México, Saab tiene investigaciones en Colombia –su país natal–, Ecuador e Italia, donde el mes pasado fue condenado por la justicia de ese país a un año y dos meses de prisión por lavado de dinero como parte de un acuerdo con la fiscalía. Su esposa, la exmodelo italiana Camilla Fabri recibió una pena de un año y siete meses por el mismo delito.