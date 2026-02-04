Comando Norte de EU reporta reunión con Sedena y Semar... 22 días después

WASHINGTON (apro).– A 22 días de que ocurrió, el Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó sobre la reunión que sostuvo en la Ciudad de México su director de inteligencia con los titulares de la Sedena y Semar para hablar de temas de seguridad.

“El 13 de enero del mes pasado, el general de brigada Steven Gorski, director de Inteligencia e Información del Comando Norte, viajó a la Ciudad de México para reunirse con los líderes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina de México”, reveló el Comando Norte por medio de cuenta oficial en la plataforma X.

En su vista y encuentro con el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, y con el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Gorski revisó con sus anfitriones los logros bilaterales por medio de la Junta de Intercambio de Información y abordaron los planes conjuntos que tienen para este 2026.

“Adicionalmente, ellos hablaron respecto al intercambio de información referente a los centros para la celebración de la Copa Mundial 2026, de la que serán sede Estados Unidos, México y Canadá”, indica el mensaje del Comando Norte en X, al que acompaña de 2 fotografías.

La rama militar del Pentágono encargada de Norteamérica resaltó que el viaje de Gorski a la capital mexicana “marcó” la primera reunión del general de brigada estadunidense con los titulares de la Sedena y Semar del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Esta reunión se concentró en el fortalecimiento de la seguridad regional bajo los principios de transparencia, intercambio y diferencias de responsabilidad, confianza mutua y respeto por la soberanía e integridad territorial”, concluyó el mensaje del Comando Norte en X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene desplegados en la frontera con México a unos 10 mil elementos del Pentágono bajo las órdenes del Comando Norte.

Desde el 20 de enero de 2025, cuando regresó Trump como presidente de Estados Unidos, decretó como organizaciones del terrorismo internacional a los cárteles del narcotráfico de México, por lo que los soldados del Departamento de Guerra pueden actuar en su contra.

A esta designación se agregó la orden ejecutiva que firmó Trump hace unas semanas, con la que decretó al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, equiparando la substancia letal con armas químicas.

Bajo esa orden ejecutiva, los soldados de Estados Unidos tienen la libertad y prerrogativa de eliminar a cualquier sospechoso de intentar meter a Estados Unidos un arma de destrucción masiva, en este caso fentanilo o drogas sintéticas manufacturadas con dicha substancia.