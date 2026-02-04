Cuba ya pagó el petróleo que le envió México, asegura el director de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Todo el crudo que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha vendido a Cuba mediante el contrato único y abierto que mantienen, se ha pagado; sin embargo, los envíos seguirán en el futuro solo si hay disponibilidad de las extracciones en México, porque a partir de marzo los contratos de exportación se reducirán, informó el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “hay un crédito abierto y ellos (Cuba) van pagando como cualquier otro proveedor”.

Esta aclaración contrasta con especialistas consultados por Proceso, que en la edición de febrero aseguran que Cuba no ha pagado un solo centavo por esos contratos.

Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados Consultoría Energética, SAPI de CV, dijo a Proceso que desde que trabajó en Pemex, en los años 90, “Cuba nunca pagó, nunca ha pagado nada (…) no había manera de sacarles un centavo”.

En este señalamiento coincidió Gonzalo Monroy, consultor especializado en energía pública y privada: “Todo esto Pemex lo registra como una cuenta por cobrar. Esto es extremadamente normal en la industria petrolera”. Pero indica que, “en el caso mexicano, esa deuda se va acumulando, acumulando hasta prácticamente volverse incobrable. Y ahí el Consejo de la Administración de Pemex lo declara básicamente como una pérdida: no se va a poder cobrar, borrón y cuenta nueva y se reinicia todo el ciclo. Se vuelve una donación”.

Apenas el 21 de enero, la presidenta Sheinbaum aseguró: “Peña Nieto, por ejemplo, le quita la deuda a Cuba de lo que debía de petróleo, cuando llega”.

Esta mañana Rodríguez Padilla afirmó:

“Claro que nos los pagan, pues es que tenemos una relación comercial (…) si me preguntan si Cuba está pagando sus envíos, claro que sí, no tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato. Son muy formales en sus pagos (…) Es un contrato normal comercial como el que tenemos con todos”.

-¿Se van a mantener los contratos de venta de petróleo a Cuba?, se le preguntó al director de Pemex.

-Si tenemos disponibilidad, sí, pero como yo les he dicho, se están reduciendo nuestras exportaciones. Hemos tenido que cancelar ya contratos. A partir del próximo mes de marzo los contratos de exportación se están se están reduciendo porque el proceso de refinación que tenemos es muy alto.

Después, el director general de Pemex también aseguró que “el petróleo es para los mexicanos y se refina en México”.

Hasta ahora, el contrato con el gobierno de la isla se ha mantenido en función de sus necesidades, “nos solicitan en función de nuestra disponibilidad (…) En general las exportaciones de Pemex están disminuyendo de crudo”.

Expuso que esto se debe a que desde el sexenio pasado la política “fue muy clara, ¿y se acuerdan aquel rollo de las naranjas? De que en México exportaba naranjas para importar jugo de naranja, entonces la política fue: el crudo que se produce en México es para beneficio los mexicanos y se consume internamente”.

El alto porcentaje de proceso de crudo en las refinerías en México se consume internamente y las exportaciones de crudo están contrayendo.

A la presidente se le preguntó:

-Si esto también está en la negociación del tratado (con Estados Unidos), si se pone sobre la mesa, ¿también sería un factor para no enviar más?

-México es un país soberano. El problema que tenemos ahora es que Estados Unidos dijo que va a poner aranceles a cualquier país que le venda a Cuba. Por eso estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder resolver ese problema, que no queremos afectar a México tampoco.

Reiteró que se enviará la ayuda humanitaria mientras se resuelve el asunto de los aranceles con los que amenaza Trump, quien también ha afirmado que México dejará de enviar petróleo a Cuba. Al respecto, la presidenta Sheinbaum Pardo respondió:

“Evidentemente no queremos afectar a México, pero pues tenemos también un contrato con Cuba y queremos seguir apoyando de manera humanitaria. Entonces, para eso son las vías diplomáticas, todas las vías diplomáticas que estamos usando pues para que se pueda seguir apoyando a la isla, al pueblo de Cuba.”

Sobre los montos de ayuda humanitaria, la presidenta preguntó al director de Pemex a cuánto ascienden, aunque no recibió respuesta, por lo que solo atinó a decir que “es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria. Y repetimos, el año pasado fueron poco más ¿de qué? 400 millones de dólares. O sea, tanta exageración”.