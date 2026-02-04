Cubre al país la masa de aire polar del frente frío 33; seguirán las lluvias fuertes el jueves

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la gran mayoría de los estados continuarán las precipitaciones durante este jueves, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El mapa publicado por el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para este 5 de febrero muestra cómo la masa de aire polar cubrirá casi la totalidad del país.

Para el jueves, el frente frío número 33 ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional; con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.

Simultáneamente, la masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá el evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 70 a 90 km/h en Veracruz; de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de 40 a 60 km/h en Tamaulipas.

Asimismo, prevalecerá ambiente frío a muy frío, heladas y bancos de niebla en zonas de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, así como ambiente fresco a templado en la península de Yucatán.

Adicionalmente se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas de los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

A su vez, un canal de baja presión en el occidente de la República Mexicana y una vaguada en altura sobre el noroeste del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dichas regiones; adicionalmente del centro y sur del territorio nacional.

Valle de México

Condiciones de cielo nublado a medio nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias y chubascos con descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México; con posible caída de granizo, principalmente en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 16 a 18 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 15 a 17 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. Además, se prevé la caída de nieve o aguanieve en cimas del volcán Nevado de Toluca, indicó el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el jueves 5 de febrero:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento) y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: cimas de los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 5 de febrero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango (oeste), Morelos (sur), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 5 de febrero: