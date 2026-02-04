Dan 5 años de prisión a “El Mini Lic” por intento de distribución de fentanilo

WASHINGTON (apro).– El juez federal Anthony Trenga de la Corte Federal de Alexandria, Virginia, sentenció a 5 años de cárcel a Damaso López Serrano “El Mini Lic”, por el delito de intento de distribución de drogas sintéticas manufacturadas con fentanilo.

“El Mini Lic”, hijo de Damaso López Núñez, “El Licenciado”, compadre y operador de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, estuvo como testigo cooperante de la DEA en Estados Unidos y al ser liberado bajo supervisión violó el acuerdo y regresó al trasiego de narcóticos.

Tanto a “El Licenciado” como “El Mini Lic” se les acusa en México de estar involucrados en el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa, ejecución en la que también se menciona a los hijos de Guzmán Loera.

En mayo del año pasado, López Serrano fue detenido por agentes del FBI en una operación encubierta luego de que se enterará la DEA de que su testigo cooperante ahora distribuía drogas en varios lugares de los Estados Unidos bajo la libertad condicional que le concedieron.

Tras ser detenido, “El Mini Lic” se declaró no culpable de los cargos de intento de distribución y venta en Los Ángeles, California, de 3 kilos de drogas manipuladas con fentanilo, sin embargo, fueron los agentes del FBI los que se hicieron pasar como compradores de los enervantes.

Durante el tiempo de su libertad condicional que violó, “El Mini Lic” sostuvo varias entrevistas con periodistas mexicanos, a quienes engañó por la inocencia de éstos y desconocimiento del tema del trasiego de drogas de que fue El Chapo Guzmán quien desde la cárcel por medio de misivas ordenó a sus hijos el presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada García, capo de capos del Cártel de Sinaloa.

El Chapo Guzmán se encuentra recluido en Florence, Colorado, en la Prisión de Súper Máxima Seguridad, purgando una sentencia de cadena perpetua más 30 años de cárcel.

Un fiscal federal consultado por Proceso respecto a los reportes periodísticos sobre El Mayo que difundió “El Mini Lic” con reporteros ávidos de notoriedad asentó que “es imposible que El Chapo fuera el arquitecto del presunto secuestro de Zambada García por medio de cartas a sus hijos ya que todo lo que hace, escribe o dice el criminal es revisado minuciosamente en la prisión de Florence. Hasta el papel de baño se le revisa al narcotraficante”, ironizó el fiscal.

Respecto al asesinato de Valdez Cárdenas, durante el juicio del Chapo Guzmán en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, López Nuñez como testigo incriminador del Departamento de Justicia de Estados Unidos, afirmó que el asesinado del periodista fue ordenado por los hijos de su compadre.

El Licenciado es padrino de bautizo de las hijas gemelas que tuvo el Chapo Guzmán con Emma Coronel, y además se entrevistó con Valdez Cárdenas semanas antes de que lo asesinaran frente a su casa.