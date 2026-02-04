El Senado cuenta con salón de belleza privado; legisladora se aplica un tinte durante Sesión (Video)

La senadora del PVEM Juanita Guerra Mena es captada en salón de belleza al interior del Senado. Foto: Juan Carlos Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Senado de la República tiene un salón de belleza para algunos trabajadores y labora de 7:00 a 14:00 horas, solo cuando hay Sesión Plenaria, incluso, durante la sesión de este día, la senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, se estaba aplicando un tinte.

En un recorrido que realizó Proceso, en el piso dos de la torre del Hemiciclo, identificó una oficina sin nombre ni número, en ella, hay un salón con sillones de estética, dos espejos, así como una silla con el lavabo para cabello, además de un carrito con maquillaje.

La persona que atiende, de nombre Jazmín, es la estilista que atiende a los trabajadores que acuden al servicio. Mismo que se ofrece a discreción y solo para algunos empleados, ya que esta persona pregunta “de dónde vienen” los interesados.

Una de las trabajadoras, preguntó a este reportero si ahí era el Salón de Belleza, al entrar abrieron a discreción y cerraron inmediatamente, sin embargo, se alcanzaron a apreciar los espejos.

Además, se pudo identificar a la Senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, aplicándose un tinte, al cuestionarla sobre el servicio, preguntó molesta: “¿Cuál servicio? ¿A poco usted no se hace un tinte?”

La legisladora alcanzo a decir que el servicio lleva un año en la Cámara alta, y al cuestionarle sí estaban enterada la Junta de Coordinación Política (Jucopo) omitió responder, luego la encargada del servicio cerró la puerta, impidiendo que continuaran los cuestionamientos de los reporteros.