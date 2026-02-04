En México, mueren 96 mil personas por cáncer al año y se detectan más de 200 mil casos nuevos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México mueren al año 96 mil personas por cáncer y se detectan más de 200 mil casos nuevos, según el director general del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Oscar Gerardo Arrieta Rodríguez.

En el Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora este 4 de febrero, recordó que este padecimiento representa la tercera causa de muerte por enfermedad en el país.

Sin embargo, destacó que cuatro de cada 10 casos se podrían prevenir si se tiene un estilo de vida saludable y se reducen los factores de riesgo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal (SSA), existen dos grandes tipos de cáncer: los tumores sólidos, como los de mama y próstata y, los de la sangre, como leucemia, mieloma múltiple y linfoma. En ambos casos, la detección temprana y la eficacia del tratamiento son determinantes para la sobrevivencia del paciente en la mayoría de los pacientes.

En atención a esta enfermedad, según un comunicado de la Secretaría de Salud (SSA), cada año el INCan recibe alrededor de ocho mil 800 pacientes nuevos provenientes de todas las regiones del país. En el mismo lapso realiza 62 mil sesiones de radioterapia y más de 6 mil 500 cirugías en sus instalaciones.

Según Arrieta Rodríguez, el INCan es el principal centro de referencia oncológica del país y ha logrado “avances significativos con un sólido programa de investigación clínica para mejorar el acceso a tratamientos innovadores de calidad, además de incorporar terapias dirigidas basadas en biomarcadores moleculares, cirugía robótica, radiocirugía estereotáxica, terapias biológicas personalizadas e inmunoterapia”.

Agregó que en la dependencia se impulsan estrategias de prevención, la detección temprana y el acceso oportuno a tratamientos especializados, con el propósito de reducir la mortalidad por esta enfermedad.

El director general del Instituto recordó, que el INCan tiene servicios gratuitos de detección, entre ellos, vacunación contra VPH y hepatitis; así como orientación nutricional, educación sexual y estudios de tamizaje, los cuales se deben hacer de manera periódica.

Signos de alerta

El director del INCan, Oscar Arrieta, repasó los signos que podrían indicar probabilidad de cáncer:

-Pérdida de peso inexplicable o no asociada a dieta o ejercicio

-Sangrados anormales

-Bultos o masas

-Dolor continuo

-Cambios en lunares

-Tos persistente

-Alteraciones gastrointestinales

Agregó que, si el padecimiento es persistente, se debe acudir a los servicios de salud. “El primer nivel de atención es un punto clave para la detección temprana”, dijo.

Luego, advirtió que la obesidad, el sedentarismo y una alimentación inadecuada tienen un “impacto significativo” en la incidencia de la enfermedad.

En tanto que el tabaquismo está asociado a más de 15 tipos de cáncer. “Por eso dejar de fumar es una de las decisiones más efectivas para reducir el riesgo”, alertó.

Arrieta Rodríguez llamó a la población a escuchar su cuerpo, acudir a chequeos regulares y adoptar estilos de vida saludables y recordó que la detección temprana salva vidas.