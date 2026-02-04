Justifican salón de belleza en el Senado: “Tenemos que estar bien presentados”

La senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, mientras se aplica un tinte en el salón de belleza. Foto: Juan Carlos Cortés

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, reconoció la existencia de un salón de belleza en la Cámara alta, e incluso afirmó que ella ha usado el servicio.

En charla con medios, la senadora morenista explicó que es un servicio que solicitaron las senadoras, ya que son ellas las que pagan el servicio, sin embargo, legisladoras de oposición negaron conocer el salón y el servicio.

“Está adaptado para apoyo a las senadoras y, bueno, pues, a los senadores también, si se requiere. No es nada fuera de lo normal, existe en la Cámara de Diputados y diputadas, y aquí a la Cámara de senadores y senadoras también. Este espacio está adaptado, y quiero decirles que cada una de las senadoras paga el servicio que se hace.

“Y, además, quiero reconocer que es un trabajo digno que realiza Jazmín, la peinadora, que todas y todos tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones. Entonces, bueno, pues es un trabajo que se hace, sobre todo hay muchas compañeras que vienen de diferentes estados de la República y las sesiones son muy temprano y los vuelos también, entonces, pues es algo muy normal…Yo sí he acudido, el día de hoy verán que no”, explicó.

La senadora morenista reiteró que el servicio no corre por cuenta de la Cámara alta, ya que cada senadora y senador paga el servicio.