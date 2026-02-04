Magistrada Xóchitl Hernández es nueva integrante del Órgano de Administración Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó a la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres como nueva integrante del Órgano de Administración Judicial (OAJ), en sustitución de Josefina Lorena Pérez Romo.

La designación fue realizada este miércoles en sesión privada de la Corte en la que la magistrada Hernández Torres rindió protesta al cargo que ocupará a partir del próximo 9 de febrero.

Hernández Torres ya había trabajado anteriormente en el Poder Judicial de la Federación (PJF), pero el sexenio pasado fue designada como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), cargo que aún ostenta a la fecha.

En el año 2023 Proceso informó que Xóchitl Almendra Hernández Torres fue una de las magistradas del TJACDMX que tramitó un amparo contra la designación de la entonces presidenta de la institución, Estela Fuentes Jiménez, cercana de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Esto, debido a que en la sesión del 9 de enero de ese año en la que Fuentes Jiménez fue reelecta como magistrada presidenta, Hernández Torres planteó que su compañera estaba impedida para presidir el Tribunal porque ocupó el cargo de manera provisional cuando Esquivel Mossa fue designada ministra de la Corte, es decir, en el año 2019.

Sin embargo, su planteamiento no fue sometido a discusión del Pleno.

El amparo fue admitido a trámite por el juez Octavo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez quien finalmente rechazó amparar a la magistrada Hernández Torres.

Ello, pese a que existieron informes de otros magistrados señalados como responsables, como Mariana Moranchel Pocaterra, que reconocieron la existencia del acto reclamado, es decir, que el impedimento planteado fue ignorado por el entonces decano, José Raúl Armida.

Fuentes Jiménez fue compañera de generación de la ministra Esquivel en la Universidad (Proceso No.2410) y en el año 2012 fue designada magistrada de la ponencia 8 de la Tercera Sala del TJACDMX, a pesar de que su experiencia profesional era únicamente en materia penal y no administrativa y fiscal, como exige la ley.