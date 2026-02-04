México envió a Cuba crudo por 863 millones de dólares en dos años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que la empresa estatal mantiene un solo contrato comercial vigente con Cuba y que se envió crudo, tan sólo en dos años por un valor de 863 millones de dólares en dos años.

"El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo; Y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos es de 0,1 % de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito”, indicó Rodríguez Padilla.

Rodríguez Padilla, aseguró este miércoles que la empresa estatal mantiene un solo contrato comercial vigente con Cuba para el suministro de petróleo y derivados, a la vez que informó que en 2025 los envíos fueron por 496 millones de dólares a la isla.

Asimismo, indicó que en 2023 las exportaciones de crudo a Cuba sumaron 367 millones de dólares. Dando un total de 863 millones, aunque faltó detallar el monto de 2024.

El director general de Pemex detalló, en este sentido, que el valor total de las exportaciones de crudo y petrolíferos a Cuba ascendió a 496 millones de dólares el año pasado y que los pagos se han realizado conforme a lo estipulado.

"Es un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido, es un contrato comercial normal, como el que tenemos con dos países”, afirmó el directivo.

Proceso detalló en la edición de febrero que las exportaciones se realizaron mediante una filial de Pemex, creada por López Obrador, pese a que históricamente la isla no ha pagado por los combustibles mexicanos.

La magnitud y alcance de las “ventas” se desconoce en su totalidad porque la empresa y el gobierno se niegan a transparentar esas operaciones. Sólo se conoce información parcial por los informes que la petrolera está obligada a dar a la Securities and Exchange Commission (SEC), en Estados Unidos, debido a que tiene contratada deuda con inversionistas de ese país.

Una revisión hecha por Proceso en la plataforma Marine Traffic indica que, desde el secuestro de Nicolás Maduro a manos del ejército estadunidense, el 3 de enero último, no se registraron envíos de buques con crudo de México rumbo a Cuba. La información corresponde al corte de la primera quincena de enero.

Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, defendió el apoyo a Cuba tanto en términos comerciales como humanitarios y rechazó que exista opacidad en la relación bilateral.

“No hay nada escondido, no hay nada oscuro, no hay nada malo que se esté haciendo. México siempre ha apoyado a Cuba”, zanjó.

Insistió en que México continuará con el respaldo humanitario: “Vamos a enviar ayuda humanitaria mientras tanto, en lo que se resuelve el tema del petróleo”.

Sheinbaum sostuvo que el apoyo a Cuba trasciende gobiernos y partidos políticos y responde a valores arraigados en la sociedad mexicana.

“México no abandona a nadie. Ni a su pueblo ni a un pueblo que esté en sufrimiento”, aseveró.