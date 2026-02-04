Presidenta del Senado defiende el salón de belleza, pero lo clausuran (Videos)

Los sellos en la puerta del salón de belleza. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El salón de belleza que operaba en el Senado de la República fue cerrado apenas unas horas después de que se reveló su existencia y pese a que la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, aseguró que no es nada fuera de lo normal.

La senadora morenista defendió que se trata de un servicio para las legisladoras, quienes pagan por el servicio.

Cuando se le preguntó directamente si sería cerrado, la legisladora lo negó.

-No es nada fuera de lo normal, existe en la Cámara de Diputados y diputadas, y aquí a la Cámara de senadores y senadoras también. Este espacio está adaptado, y quiero decirles que cada una de las senadoras paga el servicio que se hace”, detalló.

-¿Senadora se mantendrá el Salón?

-Yo creo que sí, no tiene porque...

Tras la difusión de las imágenes y el video de la senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, aplicándose un tinte, la Cámara alta clausuró el salón de belleza alrededor de la 15:00 horas.

En el lugar, miembros de resguardo del Senado acudieron e impidieron el paso de medios de comunicación, poco después colocaron sellos para impedir abrir la puerta del salón.