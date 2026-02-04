Promueven amparo contra orden de aprehensión para Miguel Tello; acusa falsificación de identidad

Miguel Tello, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo. Foto: Facebook: Miguel Tello

PACHUCA, Hgo. (apro).- Un amparo contra una orden de aprehensión fue promovido en el Cuarto Distrito de Hidalgo a nombre de Miguel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del estado.

Después de que se diera a conocer la información, el funcionario del gabinete del gobernador Julio Menchaca Salazar acusó una “falsificación” de su firma, además de negar que haya sido él quien promovió este recurso en busca de la protección federal ante una posible captura.

He tenido conocimiento de un amparo registrado, en el cual aparece mi nombre como quejoso, sin que yo haya autorizado, promovido o participado en su presentación de manera alguna”, expuso Tello en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Esta situación constituye un uso no autorizado de mi identidad en un procedimiento judicial”, añadió, además de afirmar que “la firma que aparece en los documentos judiciales no corresponde a mi firma auténtica, lo cual constituye un delito grave de falsificación de documentos públicos”, lo cual, mencionó, había constatado tras “investigar los hechos”.

El documento fue realizado sin mi consentimiento, vulnerando mis derechos fundamentales y mi identidad legal”, sumó el también empresario en su posteo en redes.

El expediente 97/2026 refiere que al promovente identificado como Miguel Tello Vargas se le concedió la suspensión provisional para que no sea privado de su libertad “con motivo de la orden de aprehensión aquí reclamada, hasta en tanto se resuelve, con los datos que se aporten, si se le concede o no en definitiva la medida cautelar”.

Con base en el historial del expediente radicado en el Cuarto Distrito de Hidalgo, se fijó una garantía de 10 mil pesos para que la medida contra los actos reclamados surta efecto y se establecieron el 6 de febrero para la audiencia incidental y el 12 de marzo para la constitucional.

Sin mencionar posibles responsables, para Tello Vargas la promoción de este amparo del que se deslinda busca “enrarecer el clima político”, mediante el “desprestigio” y “calumnias”.

El empresario, parte del gabinete de Menchaca desde el inicio de la actual administración en septiembre de 2022, informó que presentó una denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) por los delitos de falsificación de documentos públicos y suplantación de identidad.

En enero se dio a conocer la asignación de un contrato por 1 mil 152 millones de pesos para la construcción de 1 mil 920 viviendas de Bienestar en Tepeji del Río, por parte del Infonavit y a favor de constructora Dazna, representada por Carlos Eduardo Luna Mora, socio del padre de Miguel Tello Vargas, Miguel Ángel Tello Ludlow, un empresario también asociado en negocios con los hijos del exgobernador Jesús Murillo Karam.

El titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo negó conflicto de interés y que su familia haya sido favorecida por parte del movimiento al que se adhirió en la coyuntura de la última campaña a la presidencia del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Cualquier relación de negocios de mi padre con terceros es un asunto ajeno a mi función pública”, sostuvo.