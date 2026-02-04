Secretario del Trabajo garantiza que la reforma laboral tendrá 40 horas a la semana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A días de que comience la discusión en comisiones del Senado sobre la reforma para la reducción de horas laborales, el titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, garantizó que se aprobará la semana de 40 horas.

En entrevista con medios en la Cámara alta, Baruch Bolaños destacó que la iniciativa de reforma laboral fue fruto de una discusión muy amplia entre diversos sectores.

“Hay puntos, por supuesto, que se han planteado. Hay algunos que solicitarían que hubiese una implementación inmediata. Posiblemente hay otros que buscarían una, digamos, como redacción distinta a esto relativo a, por ejemplo, los tiempos de descanso. Pero decirles que lo que vamos a hacer es dejar constitucionalmente con muchísima claridad 40 horas a la semana.

"Sumado esto a que hay ocho horas de trabajo diario, pues bueno, estamos con muchísima claridad que da justamente ese margen para que son 5 días de trabajo a la semana. Entonces, pues, les digo nuevamente que esta es una iniciativa, una reforma que tiene toda la fuerza de una discusión muy amplia”, detalló.

Sobre las críticas de los legisladores opositores sobre que la iniciativa es solo una simulación, el secretario del Trabajo resaltó que lo que quieren es que haya flexibilidad para que los trabajadores definan el acuerdo.

“¿Qué es lo que queremos? Que haya también cierta flexibilidad a favor de los trabajadores, que sean las personas trabajadoras las que definan en acuerdo, por supuesto, con los empleadores, pues que pueda también definirse cómo va a ser su jornada de trabajo”, detalló.