Sheinbaum presume resultado financiero de Pemex en 2025: "es mucho mejor"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum presumió la fortaleza económica de Pemex al asegurar que el resultado del año pasado fue mejor de lo esperado.

En agosto del año pasado, durante la presentación del Plan Estratégico de la petrolera, que abarca proyecciones a una década, el gobierno reveló que se seguirá apoyando a Pemex, pero que a partir de 2027, siempre y cuando los pronósticos se cumplan, ya no se requerirá de ayuda para pagar su deuda, ya que podrá hacerlo con recursos propios y así lograr la "autosuficiencia económica".

La mandataria reiteró que la "deuda de Pemex, la paga Pemex".

Por su parte, detalló que los vencimientos se renegociaron y más que "se asuma como deuda soberana la deuda de Pemex, Hacienda apoya porque de esa manera es mucho más fácil hacerlo", más barato en términos de la tasa de interés.

Apoyos

La semana pasada, Proceso informó que durante el primer año de la administración de Sheinbaum los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex) rozaron los 800 mil millones de pesos, una cifra que equivale a casi un tercio de todos los recursos extraordinarios que ha recibido la petrolera en una década, considerando tanto los gobiernos neoliberales como el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con lo expuesto en la primera conferencia de prensa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de este 2026, durante el año pasado se desplegaron cuatro apoyos específicos para darle oxígeno financiero a la petrolera más endeudada del mundo.

economista en jefe de Hacienda, Rodrigo Mariscal Paredes, explicó el detalle de estos cuatro mecanismos de respaldo.

El primero consistió en 135 mil millones de pesos canalizados a través de una línea presupuestaria directa. A ello se sumaron 254 mil millones de pesos destinados a la recompra de deuda, así como 190 mil millones de pesos para el pago de adeudos con proveedores.

La cuarta ayuda se instrumentó mediante la colocación de 11.3 mil millones de dólares en bonos precaps. Al tipo de cambio promedio de cierre de jornada de 19.19 pesos por dólar durante 2025, con datos de Banxico, este monto equivale a aproximadamente 216.8 mil millones de pesos.

Aunque estos casi 800 mil millones de pesos no alcanzan el umbral de un billón, sí generan preocupación cuando se comparan con los 3.3 billones de pesos que se le han otorgado a Pemex en apoyos acumulados entre 2015 y 2024.

