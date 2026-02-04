Sinaloa registra cero homicidios previo a llegada de Omar García Harfuch a Culiacán

CULIACÁN, Sin. (apro). - Después de un enero violento, con más de 100 asesinatos y delitos de alto impacto como cuerpos mutilados, feminicidios y el rapto de 10 mineros en Concordia, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), arribó a la capital del estado para reunirse con el gobernador Rubén Rocha y encabezar la reunión de seguridad.

Tras la reunión, el funcionario federal no dio entrevistas a medios convocados, mientras que el gobernador fue cuestionado sobre el encuentro celebrado en la base aérea militar en Culiacán.

“Se revisaron sobre todo dos temas que son los temas que tenemos operativos especiales, que es el caso de los diputados y el caso de los mineros. Como son procesos en investigación, hasta ahora no hay cosas que yo les pueda decir adicional, pero es importante porque se ha avanzado de manera significativa y seguramente de un momento a otro van a estar fluyendo las informaciones al respecto”, dijo Rocha.

Datos oficiales advierten que Sinaloa culminó enero con 106 homicidios dolosos, además de ocho feminicidios, de acuerdo con la estadística de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin embargo, según los reportes diarios de esta misma dependencia se registraron 159 asesinatos, según los reportes diarios emitidos por la FGE.