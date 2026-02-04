Trump sí confía en las fuerzas armadas de México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el miércoles 4 de enero de 2026. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno de Donald Trump tiene confianza en las fuerzas armadas de México, a pesar de que él ha afirmado en varias ocasiones que tiene información incluso de qué color son las casas de los narcotraficantes en México, pero hasta el momento no se les ha detenido a todos.

-¿Qué estaría esperando el gobierno estadunidense para compartirlo como tal con el mexicano para, no operativos conjuntos, pero por lo menos para que desde México se hagan este tipo de detenciones?, se le preguntó.

-Se comparte mucha información -respondió la presidenta.

-¿Y si no perciben falta de confianza en, por ejemplo, fuerzas armadas, para compartir información muy precisa, justo para ir tras estos objetivos solamente?

-No, comparten mucha información, mucha. Otra, pues no la tendrán, ¿verdad? Hay confianza.

Este miércoles a la conferencia en Palacio Nacional acudió un reportero de la BBC para exponer que en un recorrido por Sinaloa observó que, a pesar de una evidente presencia militar, sigue habiendo violencia, asesinatos y ataques.

-¿Por qué su gobierno no puede poner fin a la violencia en este lugar?, ¿o qué es lo que podrían hacer para finalizarla?

-Ha disminuido el número de homicidios. ¿Qué fue lo que desató esta violencia? La división de un grupo delincuencial provocada por uno de los jefes de este grupo a Estados Unidos, cosa que nunca quedó muy clara cómo fue. Eso provocó una pugna interna. ¿Qué hacemos nosotros? Buscar evitar afectación a los civiles, a la gente. Nuestra política no es el enfrentamiento militar, porque eso ya se probó en México, en el 2006 al 2012, y lo que se generó fue mucho más violencia.

Indicó que se busca la detención de presuntos delincuentes en el marco de la ley, para lo cual debe haber una carpeta de investigación y un proceso judicial, al mismo tiempo que se deben atender las causas.

Informó también que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se trasladó a Sinaloa para revisar la estrategia.

La presidenta recordó que ha pedido a Estados Unidos que haga lo que corresponde para evitar el tráfico de armas hacia México, y con eso evitar darle más poder a los grupos criminales, dado que al menos el 75 por ciento de las armas de alto poder incautadas en México vienen de Estados Unidos de manera ilegal.

El reportero preguntó que si la reducción del 50 por ciento del fentanilo que llega de Estados Unidos Es suficiente para impedir que Trump tome medidas directas en territorio mexicano.

La presidenta afirmó que su gobierno hace el trabajo que le corresponde, pero "para atender el problema de la violencia generada por el tráfico de drogas se requiere corresponsabilidad. Estados Unidos tiene que hacer su parte, lo hemos dicho varias veces. Ellos tienen que desplegar campañas para evitar el consumo en Estados Unidos. Ellos tienen que detener a los delincuentes que distribuyen droga y que lavan dinero en Estados Unidos. Ellos tienen que detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México".

Y reiteró que, ante el constante ofrecimiento de Trump para ayudar más con operaciones conjuntas, con entrada de militares de Estados Unidos a México, el gobierno mexicano la rechaza "por una razón: México es un país libre, independiente y soberano. Y hasta ahora, ha habido respeto".

-Entiendo que el presidente (Trump) y usted tienen una muy buena relación, pero ¿usted cree que es “respeto” cuando él menciona que “no es usted quien gobierna México, sino que son los cárteles quienes lo hacen?” ¿Cómo responde usted a eso?

-Pues que es falso. Eso no quiere decir que no nos hablemos con respeto. Es absolutamente falso. La Casa Blanca sacó un comunicado cuando entró el presidente Trump, relacionado con la delincuencia organizada en México, en el sentido que tú mencionas. Y dieron una prueba, que la publicaron en aquella publicación de la Casa Blanca, de enero del 2025.

Añadió: "¿Y sabes cuál es la prueba que presentó, o sabe cuál es la prueba que presentó? García Luna. O sea, García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, que hoy está preso en los Estados Unidos. Se equivocaron como… ¿Cuántos? Seis años de Peña, seis años de AMLO".

La mandataria federal agregó que "en México gobierna una sola persona… No, no una sola persona, perdón. En México gobierna un solo ente: el pueblo de México, nadie más".

El medio británico insistió en que a pesar de que hay una presencia militar, la gente se siente terriblemente asustada, vive con miedo y no sienten que haya una reducción en estos números.

"Y seguimos trabajando en Sinaloa y en todo el país. Lo que sí, es que el enfrentamiento no lleva a nada, el enfrentamiento directo no lleva a nada. Claro, las fuerzas federales se defienden cuando hay ataques. Y es detenciones y atención a las causas e inteligencia", finalizó la presidenta.