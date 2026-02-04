UNAM 2026: el trámite obligatorio previo al examen de ingreso a licenciatura

Aspirantes registrados en el proceso UNAM 2026 deben cumplir con un trámite antes de presentar el examen de admisión.. Foto: Observatorio de Innovación Educativa Tec de Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantiene en curso el proceso de admisión a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027, en el que los aspirantes deben cumplir con una serie de trámites administrativos antes de presentar el examen de selección. Entre ellos se encuentra un procedimiento obligatorio que forma parte del registro al concurso de ingreso.

La convocatoria oficial del proceso establece que este trámite debe completarse dentro del calendario definido por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), como requisito para continuar con las siguientes etapas del proceso de admisión.

Pago del derecho a examen UNAM 2026: fecha límite del trámite

La UNAM informó que el pago por derecho a examen podrá realizarse hasta el 5 de febrero de 2026, de acuerdo con el calendario oficial del proceso de admisión a licenciatura. Este trámite está dirigido a los aspirantes que concluyeron su registro en línea dentro del periodo establecido.

El pago se efectúa mediante una ficha de depósito generada en el sistema de registro de la DGAE, la cual contiene los datos personales del aspirante y el monto correspondiente. La UNAM indicó que este procedimiento es indispensable para que el aspirante pueda continuar con el concurso de selección.

Trámite vinculado al registro en línea de aspirantes

El pago del derecho a examen está directamente relacionado con el registro de aspirantes, que se realiza a través del portal oficial de la UNAM. Durante el registro, los aspirantes capturan su información personal, académica y la opción de carrera y plantel en el que desean concursar.

Una vez completado el registro, el sistema habilita la generación de la ficha de depósito. La UNAM señala que solo los aspirantes que realizan este pago dentro del plazo establecido pueden avanzar a las siguientes etapas del proceso.

Consecuencias de no cumplir con el trámite

La convocatoria del proceso de admisión establece que los aspirantes que no realicen el pago del derecho a examen dentro del periodo autorizado quedan fuera del concurso de selección. En estos casos, el sistema impide continuar con el llenado de la hoja de datos estadísticos y el acceso a la guía de estudio.

La universidad indicó que no se contemplan prórrogas ni excepciones para este trámite, ya que forma parte de los requisitos administrativos del proceso de ingreso a licenciatura.

Etapas posteriores al pago del derecho a examen

Una vez validado el pago, los aspirantes pueden completar la hoja de datos estadísticos y acceder a la guía oficial para el examen de selección. Estas etapas se desarrollan conforme al calendario publicado por la UNAM.

El examen de admisión se aplicará posteriormente en modalidad en línea, en fechas asignadas por la universidad. La publicación de resultados y el proceso de inscripción para quienes obtengan un lugar se realizarán en los plazos establecidos en la convocatoria oficial.