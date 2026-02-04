"Yo me arreglo en mi casa": Lilly Téllez niega saber sobre salón de belleza en el Senado

La senadora panista Lilly Téllez en conferencia de prensa, el miércoles 4 de febrero de 2026. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que Proceso diera a conocer la existencia de un salón de belleza en el Senado, la legisladora del PAN, Lilly Téllez, negó conocer éste beneficio, pese a que la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que es un servicio que solicitaron las senadoras.

En entrevista con medios, la senadora albiazul resaltó que no conocía el servicio y que ella nunca lo usaría, ya que ella se arregla en su casa.

-Hay un video donde la senadora Juanita Guerra se está pintando el pelo y dice que (el salón) está operando desde hace un año ¿Usted sabía que estaba operando desde hace un año?

-No, no tengo ni idea.

-La presidenta Laura Itzel Castillo, ella sí tiene conocimiento y dijo que es el servicio para los legisladores, pero no sabemos si es solamente los oficialistas o para todos los senadores.

-No tengo ni idea.

-Hay versiones de que el salón sería por parte de la senadora Andrea Chávez. ¿Podría ser posible?

-Pues, si fuera así no dudo que sea un servicio exclusivamente para ella, que ella deje que sus compañeras los usen porque Andrea Chávez y Adán Augusto López han usado el Senado como si fuera su residencia privada y han abusado de todo, desde el uso de los elevadores lo han convertido en restaurante, cantina. Entonces, no dudaría que fuera para ello, pero fuera de ahí, no tengo conocimiento, yo me arregló en mi casa.

-¿Usted va a acudir a esa estética?

-Nunca, nunca, yo me arregló en mi casa.