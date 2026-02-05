Otras Noticias
Diego 'N' está relacionado con un esquema de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras de Jalisco, informó Omar García Harfuch; también capturaron a tres presidentes municipales del Estado de México, como parte del Operativo Enjambre.
El megaproyecto Perfect Day enfrenta cuestionamientos por la rapidez de autorizaciones y la participación de exfuncionarios estatales. Habitantes y activistas denuncian falta de consulta y riesgo al ecosistema costero de Mahahual, donde se levanta la obra.