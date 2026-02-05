Al frente de la Jucopo, Ignacio Mier promete transparencia en el Senado

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier, garantizó que se acabaría la opacidad en la Cámara alta y que subirá a la página de transparencia todos los acuerdos de la Comisión de Administración.

En charla con medios en la Cámara alta, el senador poblano aceptó que existe un manejo escrupuloso en los recursos, por lo que afirmó que revisará y si hay que mejorar los procedimientos lo hará.

“Tenemos que hacer una revisión puntual con la Mesa Directiva porque no es lo mismo la estructura orgánica, administrativa y los procesos y manuales que se tenían, por ejemplo, en Cámara de Diputados. De entrada, la Comisión de Administración, es una comisión en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados es un comité como órgano de gobierno, y está establecido por parte del comité en Cámara de Diputados, que se suban a la página de Transparencia todos los acuerdos.

“Voy a hablar con el presidente de la Comisión de Administración para que ellos también suban todos sus acuerdos. Seguramente ya están, pero si no están lo voy a revisar. Hay un manejo escrupuloso de los recursos, así yo lo pude ver, así lo avalaron los integrantes de la Junta de Coordinación Política cuando se presentaban los informes, y si hay que mejorar procedimientos lo vamos a hacer”, aseguró.

El senador dijo que sí está entre sus planes transparentar el manejo de las partidas en el Senado de la República.

A pregunta expresa de si se comprometía a garantizar la transparencia en el Senado, Ignacio Mier respondió contundentemente: “¡Siempre!”