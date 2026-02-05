Balacera en centro de Monterrey deja siete heridos

MONTERREY, N. L. (apro).- Una balacera entre grupos antagonistas registrada la tarde de este jueves en el centro de Monterrey dejó un saldo de siete personas lesionadas, informaron autoridades estatales.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer que a las 18:00 horas la central de radio recibió un reporte de que en el centro de la capital de Nuevo León había una persona lesionada por arma de fuego.

Al llegar al cruce de las calles Aramberri y Benito Juárez, perímetro que se distingue por ser parte del corazón comercial del centro de la ciudad, los elementos investigadores confirmaron siete lesionados por arma de fuego, cinco mujeres y dos hombres.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Alizon, de 16 años; Norma, de 43; Diego, de 60, Raquel, de 42; Ofelia, de 55; Ericka, de 43 y Gilberto, de 46 años.

Conforme a la información de la Fiscalía, paramédicos confirmaron que las personas lesionadas fueron llevadas a los hospitales Metropolitano y 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ninguno en estado de gravedad.

El Comisario General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz declaró que el hecho delictivo se derivó de un encuentro entre personas dedicadas al narcomenudeo pertenencias a grupos contrarios.

“Dos grupos antagónicos o dos gentes de los que andan ahí vendiendo droga, discuten, uno de ellos saca un arma y hace varias detonaciones, no impacta en los delincuentes, pero las balas, cuando van pérdidas, en su trayectoria lesionan a siete personas”, describió el funcionario.

Enfatizó que las personas heridas son ciudadanos que iban pasando por el lugar y no se trata de integrantes de ningún grupo delictivo.

Sánchez Quiroz explicó que se apoyarán en las imágenes de cámaras de monitoreo colocadas en puntos estratégicos de la zona para detectar a los participantes en el tiroteo y contribuir en las investigaciones de la autoridad estatal.

Señaló que se hará cruce de información con los archivos con que cuenta la Policía Municipal sobre las aproximadamente 800 detenciones anteriores en ese perímetro del centro de Monterrey.

“Pueda ser que en alguna de esas detenciones, alguno de esos sujetos haya sido detenido y lo podamos identificar; todo eso es trabajo de análisis, de investigación, que lo vamos a compartir con la policía ministerial”, describió el titular de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey.