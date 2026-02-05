Cárteles suspendieron indefinidamente el envío de drogas a EU, dice secretario de Guerra

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, junto a Donald Trump. Foto: AP / Alex Brandon

WASHINGTON (apro).– Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, afirmó que algunos de los máximos jefes de los cárteles del narcotráfico han decidido cesar, de manera indefinida, el trasiego de narcóticos debido a las exitosas operaciones militares contra las drogas en el Caribe.

“Extra: Algunos de los máximos cárteles del tráfico de drogas en la frontera sur (de Estados Unidos) han decidido suspender de manera indefinida todas las operaciones de narcóticos debido a los recientes (y altamente efectivos) ataques cinéticos en el Caribe. Esta disuasión es por medio de la fortaleza. El presidente de Estados Unidos está salvando vidas de estadunidenses”, escribió Hegseth en su cuenta personal en la red social X.

La aseveración del secretario de Guerra del gabinete presidencial de Donald Trump se entiende como una declaración de triunfo de su país en la guerra contra el narcotráfico.

En los últimos días, incluso este jueves 5 de febrero, Trump ha repetido que por la frontera con México ya no pasa nada, ni inmigrantes indocumentados ni drogas, aunque no presenta evidencias que sostengan sus palabras.

Los ataques cinéticos a los que hace referencia Hegseth que supuestamente motivaron a los cárteles mexicanos serían los realizados desde el 2 de septiembre del año pasado por parte del Pentágono contra de embarcaciones sospechosas de cargar narcóticos.

Esos ataques, llevados a cabo por el Comando Sur en aguas del Caribe y el Pacífico, han destruido 36 embarcaciones y ejecutado extrajudicialmente a 126 personas, todo esto sin una sola evidencia de que los navíos transportaban narcóticos ni de que los asesinados eran narcotraficantes y miembros del narcoterrorismo.

La participación del Pentágono en la lucha contra las drogas la ordenó Trump luego de decretar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones del terrorismo internacional, y por las décadas de fracaso de la DEA en su guerra contra los estupefacientes y los cárteles.

Pese a las declaraciones de Trump y Hegseth, 300 personas mueren cada día en Estados Unidos a causa de sobredosis de drogas sintéticas que contienen fentanilo.

Las cifras de los decesos son del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del gobierno federal de Estados Unidos, y Trump se las achaca a los cárteles mexicanos.