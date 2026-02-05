Detienen al Alcalde de Tequila, Jalisco, por vínculos con el CJNG y extorsión a tequileras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue detenido por presuntos actos de extorsión y de corrupción, informó la mañana de este jueves el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En su cuenta de X, el funcionario señaló que la detención se dio en respuesta a denuncias ciudadanas en un operativo conjunto de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la propia SSPC.

Tras señalar que la acción de las fuerzas de seguridad forma parte del Operativo Enjambre, llevado a cabo el año pasado y en el que fueron detenidos tres alcaldes del Estado de México, García Harfuch apuntó que con Rivera Navarro fueron detenidos también tres funcionarios municipales, quienes ejercían los cargos de directores de Seguridad Pública, de Catastro y Predial y de Obras Públicas.

En su comunicado, Omar García Harfuch sostuvo que las detenciones realizadas forman parte de la “Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Diego Rivera Navarro fue impulsado por la alianza Morena-PT- PVEM y asumió el cargo de presidente municipal de Tequila el primero de octubre de 2024.

El alcalde de Tequila encabezaría “un esquema de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras en el estado”, además de haber indicios de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Como antecedente, se menciona que en mayo de 2025 Rivera fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado (FGE), tras “la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, evento durante el cual se proyectaron imágenes alusivas a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, máximo jefe del CJNG”.