Directora de comunicación social de la SCJN limpia zapatos al ministro Hugo Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Una semana después de la polémica por la compra de las camionetas blindadas para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora el ministro presidente, Hugo Aguilar vuelve a ser objeto de críticas por permitir que sus colaboradores le limpien los zapatos.

En redes sociales circulan imágenes en las que se observa a Amanda Pérez Bolaños, directora de comunicación social de la Suprema Corte agachándose a limpiar los zapatos del ministro presidente antes de ingresar al Teatro de la República donde se celebraría el 109 Aniversario de la Constitución de 1917.

En las imágenes también se ve a otro colaborador de Aguilar Ortiz agachándose para ayudar a la directora de comunicación social a limpiar los zapatos de su superior jerárquico.

Las imágenes han provocado las críticas de internautas que consideran el hecho como algo contradictorio al discurso de cercanía con el pueblo con el que Hugo Aguilar llegó a la presidencia de la Corte.