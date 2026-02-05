Discusión de la reforma electoral pondrá a prueba valores constitucionales, advierte López Rabadán

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que la discusión de la reforma Electoral pondrá a prueba los valores constitucionales.

“Si nuestro ejercicio público demuestra que tenemos compromiso con la patria, que trabajamos hacia el bien común, que buscamos evitar el dolor evitable, la gente podrá confiar en lo público, en las leyes y, sobre todo, en nuestra Constitución. La discusión de la reforma electoral pondrá estos valores a prueba.

“Respetar la Constitución, en su esencia, implica necesariamente cuidar el equilibrio de poderes, la pluralidad y la representación. A 26 años de la transición democrática, México ha demostrado que, con elecciones justas y ciudadanas, el poder puede cambiar de manos de manera pacífica; que la representación plural enriquece la vida nacional y que las instituciones son fundamentales para mantener equilibrios de gobernabilidad”, enfatizó.

López Rabadán afirmó que en la reforma electoral es importante enfatizar que la democracia es necesaria para garantizar, en el ámbito nacional e internacional, la certeza, el desarrollo y la prosperidad.