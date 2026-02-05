Esto dijo Hugo Aguilar Ortiz sobre el incidente con la directora de comunicación social de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aclaró que no es común que sus colaboradores le limpien los zapatos.

A través de su cuenta de X, el ministro presidente aclaró por qué Amada Pérez, directora de Comunicación Social de la Corte fue captada esta mañana limpiándole los zapatos.

“A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde”, relató.

“A Amanda Pérez, agradezco su gesto. En cuanto me percaté le pedí que no continuara. Aún así, le ofrezco una disculpa y le reitero mi respeto. Sin duda, este hecho no representa el actuar institucional de la SCJN ni la forma en que conduzco mi desempeño público y privado”.

Enfatizó en que él no tiene ni tendrá sentimientos de superioridad o actitudes de soberbia.

Las imágenes de Pérez limpiando los zapatos del ministro presidente fueron difundidas este jueves en redes sociales generaron críticas sobre la falta de congruencia en el discurso de cercanía con el pueblo y humildad con el que Hugo Ortiz llegó a la presidencia de la Corte.