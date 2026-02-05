EU acusa a "El Mantecas" de proveer fentanilo a Los Chapitos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno estadunidense de Donald Trump acusó a Iván Valerio Sainz Salazar, apodado “El Mantecas”, de ser un “productor clave” de fentanilo del grupo criminal de Los Chapitos, la rama del Cartel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Sainz fue detenido por el gobierno mexicano en Badiraguato, Sinaloa, el pasado 19 de enero, y es reclamado por la Corte de Distrito Sur de Nueva York para responder a las acusaciones de la Fiscalía y de la Agencia Antidrogas (DEA), que le imputan cuatro delitos, incluyendo la producción de “millones de pastillas de fentanilo” en laboratorios clandestinos, con el objetivo de traficarlas a Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, las acusaciones del gobierno representan varias décadas de cárcel, e incluso una de ellas –la posesión de rifles y dispositivos destructivos en conexión con el tráfico de fentanilo– puede implicar condena perpetua.

En agosto de 2022, la inteligencia militar de México tenía intervenida la línea telefónica de Sainz Salazar, a quien se refería como “operador relevante y blanco de acceso a Archivaldo Iván (Guzmán López)”.

En un reporte de inteligencia, consultado por Proceso entre los millones de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron hackeados, se hace mención a una conversión donde Sainz presumió que contaba con “una persona de confianza quien se encuentra al lado de Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa” –en el gobierno de Rubén Rocha Moya–, y que esa persona “le envía información inmediatamente cuando sucede alguna situación relevante”.