Lluvias fuertes y temperaturas bajo cero azotarán a la mitad del país de viernes a lunes

Lluvia y frío en la mitad del país el fin de semana. Foto: Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fin de semana continuarán las condiciones adversas del clima en el país con lluvias fuertes y ambiente frío, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones y temperaturas bajo cero grados afectarán al menos a la mitad de las entidades del país, detalla la previsión del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del viernes 6 al lunes 9 de febrero

Para este viernes, el frente frío número 33 se extenderá sobre el mar Caribe, dejando de afectar a la República Mexicana. Sin embargo, la masa de aire polar asociada cubrirá el noreste, centro, oriente y sureste de la nación, incluida la península de Yucatán, ocasionando lluvias y chubascos sobre el oriente y sureste mexicano.

Simultáneamente, continuará el evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y de 30 a 50 km/h, durante la mañana en Yucatán y Quintana Roo; se prevé que durante la tarde, dicha masa polar empiece a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas en la mayor parte del país.

No obstante prevalecerá ambiente frío durante la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente de México en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, originarán fuertes vientos, lluvias y chubascos en zonas del noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.

Valle de México

Condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado. Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México (oeste); sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 07 al lunes 09 de febrero)

El sábado, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se localizará sobre Baja California, continuará interaccionando con un canal de baja presión en el noroeste y occidente del país, además del ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, condición que originará descenso de temperatura, así como lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones.

Asimismo, se prevé la caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, B.C. y sierras de los límites de Chihuahua y Durango.

Durante el domingo y lunes, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazará sobre el noroeste de la República Mexicana y en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste y norte del territorio nacional, así como rachas fuertes de viento y descenso de temperatura en ambas regiones.

Además, se mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

A su vez, un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente de México, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México, propiciarán lluvias e intervalos de chubascos en dicha región.

En el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá baja probabilidad de lluvia en el noreste, centro, oriente y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán, además de mantener ambiente frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el viernes 06 de febrero:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Estado de México, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 06 de febrero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Durango (oeste), Morelos (sur) y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 06 de febrero:

Evento de “Norte” de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, durante la mañana: Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, durante la mañana: costas de Yucatán y Quintana Roo (norte).

Mar de fondo de 3.5 a 4.5 metros de altura: costa Pacífica de Baja California y Baja California Sur.

Mar de fondo de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Sábado 07 de febrero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua y Durango.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Estado de México y Chiapas.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierra de San Pedro Mártir, B.C. y sierras de los límites entre Chihuahua y Durango.

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Mar de fondo de 4.5 a 5.5 metros de altura: costa Pacífica de Baja California y Baja California Sur.

Mar de fondo de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste) y Oaxaca (costa e istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California Sur, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Domingo 08 de febrero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Guanajuato, Estado de México, Chiapas y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Sonora y Chihuahua.

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Mar de fondo de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Mar de fondo de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa Pacífica de Baja California y Baja California Sur, así como en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste) y Oaxaca (costa e istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California Sur, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Lunes 09 de febrero: