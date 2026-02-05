Los alegres lavadores del Cártel de Sinaloa

Proceso publicó en su edición mensual 48 un reportaje sobre los nexos del grupo musical "Los Alegres del Barranco" con Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El conjunto había dado un concierto en Jalisco donde se proyectaron imágenes del capo. Tras este hecho, el entonces alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro fue citado a declarar. Hoy, el gobierno anunció su detención por sus presunta complicidad con el grupo delictivo. Por ser de relevancia en el actual contexto político, Proceso pone a disposición de sus lectores el texto publicado en julio de 2025.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-Tirando de la hebra del grupo Los Alegres del Barranco, que reavivó el debate en torno de la libertad de expresión cuando en una de sus presentaciones exhibió en el escenario una fotografía gigante de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del CJNG, se llega a tres casas discográficas, Cadena Musical, Los Alegres del Barranco, SA, y Los Alegres del Barranco Corp., todas vinculadas con el Clan Núñez, liderado por Liborio Núñez Aguirre, el Karateca, quien es identificado por las autoridades como narco y lavador de activos del Cártel de Sinaloa. La presente investigación desenreda el ovillo de esas disqueras detrás de los narcocorridos.

Cuando el sábado 29 de marzo último Los Alegres del Barranco interpretaron “El del palenque” en el abarrotado auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, quizá sólo pretendían rendir tributo a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el violento cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La enorme fotografía de este capo aparecida en el escenario mientras sonaban los acordes del controvertido corrido fue su manera de decirle que también pueden cantar sus hazañas, aunque desde sus primeros éxitos hayan estado vinculados con sus acérrimos rivales, el Cártel de Sinaloa, mediante la familia encabezada por Liborio Núñez Aguirre, el Karateca, un prófugo de la justicia acusado de traficar drogas y, sobre todo, por lavar dinero para la facción de Los Chapitos.

Los Alegres del Barranco entonaron corridos para el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes a partir de 2021, cuando Joaquín Chapo Guzmán ya tenía cuatro años en la prisión de máxima seguridad estadunidense ADX Florence, en espera del juicio que lo llevaría a pasar el resto de su vida bajo la sombra, y las riendas del Cártel de Sinaloa estaban en manos, justamente, de Los Chapitos y del Mayo Zambada, hasta antes de su captura el 25 de julio de 2024.

Antes de 2021 este grupo sinaloense lanzó al menos 12 álbumes –dos grabados durante conciertos en vivo– y varios sencillos sin narrar historias de personajes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde su primer elepé, En estos tiempos, su fuente de inspiración, si de narcocorridos se trataba, fueron siempre los cabecillas del Cártel de Sinaloa.

Pero cuando Los Alegres del Barranco interpretaron “El del palenque”, las circunstancias, a ras de piso, estaban cambiando radicalmente: el Cártel Jalisco Nueva Generación peleaba, palmo a palmo, cada plaza importante contra el Cártel de Sinaloa con un ejército propio adiestrado con tácticas de élite. A los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio les tocó enfrentar al enemigo más poderoso en la historia de su organización.

“El del palenque” también podría considerarse como el pago por un seguro de vida. El 14 de agosto de 2023 el CJNG avisó que iría contra quienes apoyasen al Cártel de Sinaloa, incluidos los intérpretes de narcocorridos. La mañana de aquel lunes colgaron mantas en Tijuana, Baja California, amenazando de muerte a Peso Pluma, el exponente más famoso de los corridos, incluso a escala internacional, quien nunca ha escrito una sola melodía dedicada a la “gente del señor Mencho”, como ellos mismos se han hecho llamar.

Esta banda sinaloense ha lanzado, al menos, 12 álbumes bajo tres casas discográficas: Cadena Musical, Los Alegres del Barranco, SA, y Los Alegres del Barranco Corp. Los dos primeros representan la quintaesencia de sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, concretamente con el Clan Núñez, la familia encabezada por Liborio Núñez Aguirre, el Karateca.

Encadenados

Cadena Musical es la discográfica más antigua de ellas. Su fundación se remonta hasta el sábado 26 de abril de 1991 en Chapala, Jalisco. Por aquella época, el Cártel de Sinaloa era un solo bloque sin fisuras controlado por Héctor Güero Palma, Juan José Esparragoza el Azul y Joaquín Chapo Guzmán.

Los primeros accionistas fueron Pablo Cadena García, Donaciano Soto Gómez e Isabel Silvia Villarroel. Ninguno de ellos ha tenido vínculos visibles con el narcotráfico, sin embargo, otros de sus socios, José Luis Núñez Aguirre y Amelida Aguirre Piña, pertenecen a la familia del Karateca”.

Amelida Aguirre Piña es la madre de Liborio Núñez Aguirre, traficante de drogas, orquestador de empresas para lavar dinero y prófugo de la justicia. Ella tenía en su poder 700 acciones en Cadena Musical, ubicándose como la segunda socia con mayor peso dentro de la empresa, sólo por debajo de Pablo Cadena García, quien ha comprado 800 títulos de propiedad.

La primera inscripción sobre Cadena Musical se remonta hasta 1991 en Chapala, según datos del registro público jalisciense. Sin embargo, en la Notaría a cargo de Adriana Villaseñor cometieron las mismas faltas que luego desencadenarían la pérdida de su licencia, al menos temporalmente. En el nacimiento del sello discográfico que apoyó el lanzamiento de Los Alegres del Barranco no sólo se omitieron las claves fiscales y el tipo de identificaciones oficiales, sino que tampoco anotó las fechas de nacimiento y las direcciones de los socios.

Estas irregularidades obstaculizan las investigaciones judiciales o hacendarias porque impiden, por ejemplo, establecer las relaciones de parentesco y, sobre todo, la identidad de los dueños.

Cadena Musical estuvo detrás de Los Alegres del Barranco desde sus inicios. En la página web de este grupo conformado por Armando Moreno Álvarez (primera voz y bajo sexto), José Pavel Moreno Serrano (acordeón y segunda voz), José Carlos Moreno Álvarez (bajo) y Cristóbal Reyes López (batería) lanzaron 12 discos.

Aunque no existen rastros de que Cadena Musical haya sido investigada por lavado de dinero, sí hay antecedentes de malos manejos. Entre abril y mayo de 1996 la Secretaría de Hacienda embargó temporalmente a la disquera por no pagar impuestos, de acuerdo con una notificación enviada al Registro Público de la Propiedad de Guadalajara. En ese momento el Clan Núñez tenía el control de la compañía (RPPyC. -18/04/1996-. Guadalajara. Folio Mercantil Electrónico: N-2024065446).

Pero como a menudo ocurre con empresas entrampadas con el fisco, de alguna manera llegaron a un acuerdo: la disquera ha seguido operando sin contratiempos hasta la actualidad.

Fredy Núñez Valdez, vástago del Karateca, emergió como el segundo mayor tenedor de acciones, sólo por detrás de Aníbal de Jesús Moreno Serrano, hermano de José Pavel, el líder de la controvertida banda sinaloense. El resto de los propietarios han sido otros integrantes del grupo: los hermanos Armando y José Carlos Moreno Álvarez (RPPyC. -28/01/2009-. Guadalajara. Folio Mercantil Electrónico: 46803).

La relación de Fredy Núñez con esta banda sinaloense no puede considerarse casual o, menos aún, calificarse como intrascendente. Este joven hijo del Karateca se encargó de registrar la marca Alegres del Barranco ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El lunes 7 de abril de 2008 firmó la solicitud para que corriera el trámite (IMPI. –07/04/2008–. México. Expediente: 0941247. Folio: 0118190).

Los Alegres del Barranco fueron puestos en la picota por el gobierno jalisciense acusados de apología del delito tras aquella presentación donde interpretaron “El del palenque” con una enorme imagen del Mencho, sin embargo, su accionista y representante ante el IMPI, Fredy Núñez Valdez, no fue llamado a comparecer.

Este grupo sinaloense usó su propio sello discográfico 11 años después de haberlo creado, antes sólo grabaron sus corridos en Cadena Musical.

Fue hasta el viernes 28 de agosto de 2020 cuando la marca Los Alegres del Barranco, SA, apareció por vez primera en su elepé Puras viejitas pa´ pistear. Cadena Musical no emergió más en su discografía, aunque la presencia de Fredy Núñez Valdez los seguiría vinculando con la familia del Karateca.

El gobierno estadunidense canceló las visas de ese grupo tras la controvertida interpretación de “El del palenque” en Zapopan, no obstante, han dejado intacta una compañía abierta en su propio país: Los Alegres del Barranco Corp., a través de la cual registraron sus últimos singles: El Zarco (2024), Terco soy (2025), Encendido clavel (2025) y Sonrisa de revista (2025).

Los Alegres del Barranco Corp. fue registrada en Los Ángeles, California, el martes 5 de abril de 2022. El director general ha sido el acordeonista Pavel Moreno y, como representante, colocaron a Juan Pinto, quien, por su parte, ha sido el dueño de Jpinto LLC, vinculada por negocios o ejecutivos compartidos con otras 38 empresas en suelo estadunidense.

Los otros negocios

Cuando Los Alegres del Barranco registraron su propio sello discográfico, en 2009, El Clan Núñez ya contaba desde años atrás con dos empresas inmobiliarias y constructoras. Una de ellas consiguió los permisos federales para explotar y comercializar mármol, cantera y cenizas volcánicas durante el gobierno del presidente Vicente Fox.

El Corporativo LISIYE nació un lunes de octubre de 2002 en Guadalajara, cuando el alcalde era el panista Fernando Garza Martínez. El corredor público 21, Rolando Félix de Jesús Álvarez Barba, validó su apertura sin anotar en el acta cómo se identificaron los socios. Tampoco les pidió su CURP o el RFC, y si lo hizo, evitó plasmar esas claves en el documento donde Dora Silvia Valdez Quiñónez, la esposa del Karateca, acompañada de tres de hijos: Carlos Omar, Yesenia y Fredy Núñez Valdez, afloraron como accionistas. Todos dijeron ser “comerciantes” (RPPyC. -23/01/2003-. Guadalajara. Folio Mercantil Electrónico: 17082).

Cuando Fredy Núñez Valdez se incorporó a Los Alegres del Barranco, SA, también era accionista en Constructora LICA, fundada por su familia en Tijuana desde el 7 de diciembre de 2005, pero fue registrada ante el notario Enrique Galga Esparza dos años después: el jueves 26 de julio de 2007. Los accionistas han sido dos de sus hermanos: Arturo y Carlos Omar.

Con un pie dentro de Los Alegres del Barranco, SA, Fredy Núñez Valdez fundó una empresa usando sus apellidos: Inmobiliaria Núñez & Valdez. Nada ocultaban. Actualmente esta sociedad anónima continúa abierta. Sin embargo, no hay rastro de ella entre las empresas que ofrecen casas o departamentos en Guadalajara y su zona conurbada, de acuerdo con los resultados arrojados por motores de búsqueda en internet más comunes, como Google, Safari y Firefox. Los otros accionistas han sido sus hermanos Yesenia, Carlos Omar y Jovan Elías, desde el 31 de agosto de 2007 (RPPyC. -31/08/2007–. Guadalajara. Folio Mercantil Electrónico: 40228).

El Clan Núñez también ha tenido una vena agrícola. El martes 28 de diciembre de 2010 abrieron Urderal El Encinal, localizada en el Rancho La Libertad, en la Rumorosa, Tecate, Baja California. Los hermanos Fredy, Carlos Omar, Arturo y Julio César producirían cualquier tipo de productos del campo, tanto para el mercado nacional como para la exportación (RPPyC. -28/12/2010-. Tecate, Baja California. Folio Mercantil Electrónico: 1586).

En aquel momento el Cártel de Sinaloa aún era una sola organización, sin facciones en pugna, considerada por expertos como una de las organizaciones delincuenciales más importantes en el mundo.

Después, pese a las enormes grietas dentro del Cártel de Sinaloa, El Clan Núñez seguía expandiendo su red de empresas. Mientras los corridos incluidos por Los Alegres del Barranco en el álbum Moneda sin valor circulaban a tope generando ganancias, aprovecharon el momento para abrir, ahora en Tijuana, otra constructora: Inmobiliaria y Arrendamientos LIZENIA.

Entre los documentos consultados en el Registro Público de la Propiedad en Tijuana, no hay datos confiables sobre quiénes fueron los fundadores. La historia de Inmobiliaria y Arrendamientos LIZEMA, al menos en su segunda etapa, comenzó a partir del lunes 22 de abril de 2013. El administrador general único y dueño fue nada menos que Liborio Núñez Aguirre, quien tenía a su nombre dos mil 550 títulos de propiedad. Hasta el momento de redactar estas líneas, el Karateca, aun siendo un prófugo de la justicia, continúa al frente de la empresa (RPPyC. -22/04/2013-. Tijuana, Folio Mercantil Electrónico: 10711).

Para esta investigación periodística se pidió una entrevista con algún integrante de la familia Núñez, a través del contacto en internet publicado por la inmobiliaria LIZENIA, pero no hubo respuesta.

Durante 28 años, entre 1997 y 2025, Cadena Musical ha lanzado, al menos, 15 álbumes de otros grupos y solistas de corridos, entre los que han estado Lalo Elizalde, Los Incomparables de Tijuana, Los Nuevos Coyonquis, Los Dinámicos del Norte y Joel Elizalde, según registros de Apple Music, Spotify y Amazon Music.

Apple Music recibe 1 centavo de dólar por cada reproducción de las canciones. Poco más de la mitad, 52%, ha sido destinado a los artistas y a los sellos discográficos, aunque este monto puede variar de acuerdo con la ubicación geográfica del cliente y el plan de suscripción. Esta cifra suena a muy poco, pero cuando se trata de melodías con alta demanda puede llegar a números millonarios.

En 2021 esta plataforma entregó a los músicos y a las empresas como Cadena Musical más de 1 millón de dólares, respecto de las ganancias del año anterior, de acuerdo con datos recopilados a través de inteligencia artificial. Por separado, habría que tomar en cuenta sus ingresos por la asistencia multitudinaria a sus conciertos y por la venta de artículos como gorras, playeras, vasos, termos, estampas y sudaderas, entre otros artículos.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha pretendido contrarrestar la tremenda popularidad de este tipo de corridos a través de un concurso. El 7 de abril de 2025 presentó en Palacio Nacional “México Canta por La Paz y Contra las Adicciones”, una convocatoria para que autores y compositores presenten canciones que no hagan apología del narcotráfico, las cuales serán transmitidas en canales de la televisión pública.

Pero las bandas que interpretan narcocorridos se mueven por cuerda separada, siempre apelando a la gente que llena los palenques. Sheinbaum dijo estar contra su prohibición, pero en algunos estados sí los censuraron. Los primeros en hacerlo fueron Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Estado de México, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Quinta Roo.

En redes sociales, intérpretes como Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H, Gabito Ballesteros, Fuerza Regida y Grupo Firme respondieron en redes sociales con el lanzamiento de “Prohíben los corridos”, en el que acusan al gobierno de censusarlos para “tapar sus fracasos” y culparlos de la violencia sólo por cantar lo que sucede en México.

En el canal CT Gambing este corrido tuvo 832 mil reproducciones a sólo tres semanas de su lanzamiento. Los Alegres del Barranco no participaron en esa melodía, pero protestaron contra la censura en redes sociales:

El debate sobre la libertad de expresión, tanto por autoridades como por músicos, no revela ni mucho menos ataca el fondo del problema: las casas musicales que han estado al servicio del narcotráfico.