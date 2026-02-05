Me parece que salón de belleza en el Senado no es un privilegio: Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que Proceso diera a conocer que existía un salón de Belleza en el Senado, el legislador morenista Gerardo Fernández Noroña afirmó que tener un espacio de ese tipo en el recinto legislativo no es un privilegio.

“Abrieron un salón de belleza en la Cámara de Senadores, no sé si iba a ser una peluquería también, y se hizo un escándalo ¿De verdad que hubiese ese salón? ¿Es no? ¿Es austero? ¿Es incorrecto? ¿Es un privilegio? ¿Es un exceso?

“Yo voy a dejar de discutir ese tema. Ya he hablado de ese tema. Creo que la política pública es una cosa, la vida privada es otra. Ahí no es una cosa privada, es un espacio público en un lugar, en la Cámara de Senadores. ¿Es un privilegio? Me parece a mí que no, pero si creen que es un privilegio, pues ya, se lo va a quitar”, dijo.

Fernández Noroña cuestionó que ese es el argumento de la derecha para considerar que somos inconsecuentes, “¿De verdad ese ese es el hecho grave?”.

En la publicación de Proceso también se dio cuenta que la senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, se estaba aplicándose un tinte mientras estaba llevándose a cabo la sesión en el Pleno.