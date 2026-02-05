México financia siete millones de libros de texto para Cuba y gasta 189 millones de pesos: MCCI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) asignó un contrato para imprimir 7.1 millones de materiales educativos para el sistema de educación cubano, con un costo de poco más de 189 millones de pesos.

Así lo reveló Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en una investigación de Verónica Ayala, publicada en su portal el 4 de febrero del 2026.

De acuerdo con la organización, el contrato que se asignó en julio del 2025 no mencionó directamente que los libros eran para Cuba.

Sin embargo, a finales de noviembre se enviaron vía marítima los primeros dos cargamentos con más de cuatro millones de libros a la isla, y faltarían por entregarse otros tres millones de ejemplares.

Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno imprimió y mandó cerca de 15 millones de libros de texto a Cuba, con un gasto al erario de más de 387.4 millones de pesos, como reveló MCCI en junio del 2025. Sin embargo, en dichos contratos el gobierno de México sí transparentó que los libros de texto irían a la isla.

El contrato que ahora sale a la luz fue suscrito en agosto de 2025, a través de la Conaliteg, organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuyo titular es Mario Delgado, exdirigente nacional de Morena.

En el documento, que se obtuvo de la página de la Conaliteg, ésta se compromete a pagar casi 189 millones 360 mil pesos a Impresora y Encuadernadora Progreso (IEPSA), empresa de participación estatal mayoritaria, por la impresión de 7.1 millones de ejemplares de 144 materiales educativos del “Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación”, como se conoce al plan de actualización del sistema educativo cubano.

Exaltan a Fidel y al Che

Asimismo, MCCI acusó que los libros impresos en México y enviados a Cuba durante el gobierno de López Obrador atribuyen la situación precaria de la isla al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos hace más de 60 años. Además, los libros exaltan a figuras como Ernesto “Che” Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez, e incluso a Evo Morales, expresidente de Bolivia.

Lo anterior fue constatado por MCCI con apoyo del Observatorio de Libertad Académica (OLA), que facilitó a MCCI copias de los libros. La OLA, dedicado al monitoreo de la libertad académica en instituciones cubanas, consideró que el gobierno mexicano es “copartícipe del adoctrinamiento de los niños cubanos”, al financiar los libros con carga ideológica.

En total, considerando el más reciente acuerdo, los gobiernos de la Cuarta Transformación han gastado más de 576.8 millones de pesos en la impresión de cerca de 22 millones de libros de texto para los estudiantes cubanos, de acuerdo con MCCI. Lo anterior, sin contar los gastos de envío vía marítima. A la fecha se han enviado 19 millones de ejemplares y están pendientes tres millones más.