Morena no encubre ni protege a nadie: Luisa Alcalde tras detención del alcalde de Tequila

Esta mañana, el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, militante de Morena, fue detenido y acusado de extorsionar tequileros, desviar de recursos y presuntos nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
jueves, 5 de febrero de 2026 · 20:04

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La primera reacción de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, al conocerse la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, fue para afirmar que su partido no encubre ni protege a nadie. 

A través de un comunicado, Morena aseguró sostener la convicción de combatir la corrupción y que, en tanto política de Estado, se aplica sin privilegios, excepciones y sin importar los colores partidistas. 

“Nuestro compromiso es con el Estado de Derecho y con la confianza del pueblo. Los principios se sostienen porque sólo así se construye una política honesta, institucional y sin impunidad. Esa es la convicción de Morena y esa es la responsabilidad que asumimos frente al país”. 

