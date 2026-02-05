No habrá reducción de plurinominales en reforma electoral: Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de tres reuniones entre la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral (CPRE) con los partidos aliados y entre las especulaciones que ha habido, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que en la iniciativa no habrá reducción de los plurinominales como se venía contemplando.

En entrevista en Querétaro para la conmemoración del 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución, el diputado morenista también afirmó que lo que está negociando es vincular a los legisladores plurinominales con la ciudadanía.

“No sabemos, pero creo que ese tema está superado y va a quedar como está actualmente: 300-200, con la fórmula de representación proporcional, como la Constitución lo señala.

“Es decir, un sistema mixto con mayoría relativa de 300 distritos, y 200 como lo establece actualmente la Constitución. Creo que ese tema está superado. Estamos viendo la forma de cómo vincular mayormente a los plurinominales con la sociedad para su operación”, detalló.

El diputado morenista prevé que la reforma llegue al Congreso entre la segunda y tercera semana de febrero y adelantó que se abrirán foros para que participe la oposición.

“Podría ser segunda o tercera semana de febrero. Tenemos como plazo fatal el mes de febrero para modificar, si no, se nos van a complicar los tiempos para la aprobación de la reforma constitucional y la reforma legal.

“Una vez que llegue a la Cámara de Diputados vamos a abrir foros, para que participen PRI, PAN, MC y expertos en la materia electoral”, explicó.