Piden a Sheinbaum rechazar la reactivación en EU del programa “Quédate en México”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la posibilidad de reactivar el programa “Quédate en México”o Migrant Protection Protocol (MPP), organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes urgió a la presidenta Claudia Sheinbaum a rechazar la reanudación de este esquema migratorio por el historial de violaciones a derechos humanos cometidos durante su implementación en 2019, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y el primer periodo presidencial de Donald Trump.

La alerta se explica en una carta dirigida a Sheinbaum, con copia para el canciller Juan Ramón de la Fuente y el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, firmada por 43 organizaciones defensoras de los derechos de personas en condición de movilidad, entre ellas el Bloque Latinoamericano sobre Migración, que reúne a decenas de colectivos, académicos, abogados y de defensores de México, Estados Unidos y América Latina, así como por 20 activistas.

Los firmantes resaltaron que recientemente han surgido versiones sobre la pretensión del gobierno de Trump de “retomar las deportaciones en el marco del MPP, incluyendo perfiles de alto riesgo, como familias con niñas, niños y adolescentes detenidos en el interior del país o con procesos migratorios en curso, y no únicamente personas ubicadas en México”.

Advirtieron que la restauración del programa “agravaría de manera significativa la ya precaria situación de derechos humanos entre México y Estados Unidos”, y recordaron que incluso en el vecino país se ha documentado que el MPP “expone a las personas con necesidad de protección internacional a riesgos graves, entre ellos secuestro, extorsión, violencia sexual, trata de personas y otros abusos, además de vulnerar su derecho a solicitar asilo y contar con un debido proceso”.

Los defensores firmantes recordaron a la presidenta que en la primera edición de “Quédate en México”, entre 2019 y 2021, Estados Unidos envió unas 70 mil personas a nuestro país “sin que existieran medidas adecuadas para atender su situación especial de vulnerabilidad, sus necesidades específicas ni garantizar el respeto a sus derechos humanos”, exponiéndolas a “las redes del crimen organizado en distintas regiones del territorio mexicano, colocándolas en un estado de indefensión frente a ambos países”.

Agregaron que organismos internacionales y de la sociedad civil documentaron ampliamente que la población migrante sometida a “Quédate en México” sufrió graves violaciones a derechos humanos como “violencia, secuestros y desapariciones forzadas, quemaduras con ácido, fracturas y palizas, así como múltiples formas de violencia basada en género, en particular violencia y abuso sexual contra mujeres y niñas de todas las edades”.

Los firmantes apuntaron que, aunque el programa fue suspendido durante la administración de Joe Biden, entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, MPP se reactivó por una orden judicial, por lo que se enviaron a México otras 7 mil 505 personas que solicitaban asilo en Estados Unidos, generándose nuevos abusos.

Las organizaciones y personas defensoras alertaron a Sheinbaum que en la resolución del amparo en revisión 302/2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “reconoció la responsabilidad de las autoridades mexicanas por no haber establecido protocolos ni lineamientos para la recepción de personas retornadas desde Estados Unidos bajo una política migratoria con perspectiva de género, e infancia y de discapacidad”.

En dicha resolución la SCJN, añadieron, se ordenó a las autoridades mexicanas “abstenerse de recibir personas migrantes devueltas sin la previa publicación en el Diario Oficial de la Federación, de lineamientos que garanticen medidas de protección, emisión de documentación migratoria y el acceso efectivo a derechos”.

Los firmantes alertaron a la presidenta Sheinbaum y a los miembros de su gabinete que “el MPP constituye una política de externalización del control migratorio y de control migratorio y de coerción por parte del gobierno de Estados Unidos, al transferir responsabilidades internacionales de protección a un país que no ha garantizado condiciones adecuadas de seguridad, protección ni acceso a derechos para las personas devueltas”.

Tras señalar que el MPP es contrario “a los principios de cooperación internacional, no devolución y al derecho internacional de las personas refugiadas”, las organizaciones y activistas exhortaron a Sheinbaum a “rechazar de manera categórica” la reactivación del ese programa MPP y atender lo resuelto por la SCJN en el Amparo en Revisión 302/2020.

“El Estado mexicano tiene la obligación constitucional e internacional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna. La reimplementación del MPP podría resultar incompatible con estos compromisos y con una política migratoria basada en el humanismo, los derechos humanos y un enfoque interseccional”, concluyeron las firmantes.

Entre las agrupaciones que hacen el llamado a Sheinbaum para no reactivar el programa “Quédate en México” están Al Otro Lado; Instituto para las Mujeres en Migración; Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas y Refugiadas en Argentina; Asociación de Venezolanos en México; Asylum Access Mx; Clínica Jurídica “Alaide Foppa” para Personas Refugiadas Universidad Iberoamericana; Florence Inmigrant & Refugee Righes Projets; Derechos Humanos Integrales en Acción; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fundación Scalabrini de México; Global Exchange; Latin America Working Group, entre otras.