Ya son 27 fallecidos por sarampión en México tras la muerte de un niño de un año

Campaña de vacunación contra el sarampión en la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El número oficial de muertes a causa del sarampión en México subió a 27, cifra que lo mantiene en el primer lugar en defunciones por el virus en América; así como en la cantidad de casos acumulados, con ocho mil 459 casos desde que inició el brote hasta este jueves 5.

El miércoles 4, el Informe Diario del Brote de Sarampión en México de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal (SSA) reportó la segunda defunción por sarampión en lo que va del 2026, ocurrida en Tlaxcala.

Sin embargo, el fallecimiento fue reportado por la Secretaría de Salud estatal desde el viernes 30 de enero; es decir, cinco días antes.

En un comunicado, la dependencia local detalló que se trató de un menor de un año y un mes de edad que vivía en Puebla y presentó complicaciones asociadas al virus, por lo que fue trasladado al Hospital Infantil de Tlaxcala. Según la autoridad, no tenía completo su esquema de vacunación.

La primera defunción del 2026 se registró el pasado 23 de enero en Michoacán, donde un hombre de 64 años, residente del municipio de Coalcomán murió por el virus. La Secretaría de Salud estatal aseguró que tampoco tenía el esquema de vacunación completo.

Según el informe de la SSA, el grupo de edad más afectado por el virus es el de 1 a 4 años, con mil 269 contagios, seguido del grupo de 5 a 9 años con mil 18; y de 25 a 29 años, con 932 contagios.

En el 2025 se registraron 25 fallecimientos a causa del virus, de los cuales 21 fueron en Chihuahua, donde se detectó el primer caso; dos en Jalisco, uno en Sonora y uno en Durango.

El pasado 3 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta por la presencia del virus en América. Detalló que, tan solo en 2025, la región notificó 14 mil 891 casos confirmados de sarampión.

De ese total, hasta entonces, se habían registrado 29 defunciones: dos en Canadá, con 5 mil 436 casos; tres en Estados Unidos, con 5 mil 436 casos; y 24 en México, con 6 mil 428 casos.

Según la SSA, el sarampión puede tener complicaciones graves, incluso ser mortal. Algunas de las complicaciones son neumonía, encefalitis, diarrea grave, así como infecciones en el oído y respiratorias.