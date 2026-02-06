Cuestionar salón de belleza en el Senado es misoginia, acusa legisladora morenista

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que Proceso diera a conocer que existe un salón de belleza en el Senado, la legisladora de Morena, Beatriz Mojica Morga, consideró que cuestionar el que haya un salón de belleza es misoginia, ya que afirmó que nadie cuestiona la estancia de boleros en la Cámara alta.

En entrevista con medios, la legisladora morenista aseguró que el tema tiene un tejo de misoginia por lo que ella llamó "necesidad" de las mujeres de arreglarse, siempre y cuando sea con sus propios recursos y no con recursos públicos.

“Bueno, eso me parece un tema sumamente misógino, porque fíjense ustedes que aquí en el Senado de la República, hace cero a cincuenta años, existen unos boleros. Y a nadie le ha llamado la atención que los boleros limpien los zapatos de los hombres. Digo de los hombres, no sólo de los senadores, que a todo el mundo le preocupa una estética en la que las mujeres pueden peinarse, y no les preocupa los boleros que limpian los zapatos de los hombres.

“Entonces me parece un tema que está fuera de contexto y que tiene que ver con un tejo de misoginia enorme que existe hoy en el país, en torno a la necesidad que tienen las mujeres de arreglarse, la que quiera usar una estética para cortarse el pelo o peinarse, siempre y cuando no se usen recursos públicos y todos paguen por el servicio, como lo hacen los hombres”, resaltó.

La senadora puntualizó que, si tienen que salir los servicios del Senado, también tienen que salir los servicios que se les da a los hombres, como los boleros.

“Yo diría muy concretamente que, si tienen que salir todos los servicios del Senado, también tendrían que salir los servicios que se les dan a los hombres. Tiene que ver con esto, y que nadie ni siquiera le ha puesto atención porque tampoco sería justo. Creo que no sería justo que igual, los que tienen cincuenta años en el Senado salieran, porque no hay que confundir los temas de austeridad con los temas de que nadie pueda usar ningún servicio, esa es la discusión que está de fondo”, afirmó.