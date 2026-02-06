Definen fecha para discutir reforma a la jornada laboral en comisiones del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La iniciativa de la reforma para la reducción de horas laborales será discutida el próximo martes 10 de febrero en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara Alta.

La Comisión de Puntos Constitucionales citó para el próximo martes a una reunión ordinaria en la que se discutirá la iniciativa de reforma de reducción de jornada laboral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que envió el 3 de diciembre del 2025.

“El presente Acuerdo tiene por objeto determinar el formato para la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral, y la discusión y votación del Dictamen correspondiente.

“SEGUNDO. La reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos (en adelante Comisiones Unidas) en la que se llevará a cabo la discusión y votación del Dictamen, será de carácter ordinaria y se llevará a cabo el 10 de febrero del presente año, a las 10:00 horas”.

Se prevé que luego de la discusión en las Comisiones, el dictamen sea discutido se mismo día en el Pleno del Senado, ya que todos los grupos parlamentarios apoyan la propuesta, aunque han manifestado su descontento y la califican insuficiente porque no se prevén dos días de descanso por cinco laborados en la iniciativa.