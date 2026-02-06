Eliminar el fuero en Jalisco permitió la detención del alcalde de Tequila: Ramírez Cuéllar

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, resaltó que la eliminación del fuero permitió la detención del presidente municipal de Tequila, por lo que insistió en necesidad de eliminar el fuero en todo el país para castigar a los políticos que violen la ley.

El diputado zacatecano subrayó que el fuero se ha convertido en sinónimo de privilegio e impunidad, y no de una figura de protección institucional.

“Por eso es importante eliminar el fuero para castigar a los políticos que violan la ley. No puede haber un solo funcionario que se esconda detrás de su cargo para evadir la justicia.

“Durante décadas, el fuero ha sido una coartada legal para la corrupción. Si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía en la política, tenemos que garantizar que quien abuse del poder enfrente consecuencias reales”, enfatizó.

El legislador morenista detalló que la detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, el pasado 5 de febrero, representa un hecho relevante en el combate a la corrupción y es resultado directo de una decisión histórica tomada en esa entidad en 2016: la eliminación del fuero constitucional para los servidores públicos.

Subrayó que, gracias a esta reforma, aprobada por el Congreso de Jalisco y ratificada por los ayuntamientos del estado, hoy los funcionarios pueden ser investigados y detenidos sin necesidad de procesos políticos que anteriormente obstaculizaban la acción de la justicia.

Además, el diputado explicó que la detención del alcalde de Tequila y de otros altos funcionarios municipales no solo representa un golpe contra una red criminal, sino también una prueba de que las reformas orientadas a eliminar privilegios sí funcionan cuando se aplican con voluntad política.

“El mensaje es claro: nadie está por encima de la ley. Terminar con el fuero es terminar con la impunidad”, concluyó.

En abril del 2025, el vicecoordinador de morena en San Lázaro anunció su que presentó una iniciativa para eliminar el fuero, ya que afirmó que la eliminación del fuero es una demanda ciudadana inaplazable, “este es un paso fundamental para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la política mexicana”.