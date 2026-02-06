Clima

Estas son las siete alcaldías de la CDMX bajo alerta por frío durante primeras horas del sábado

Se pronostican temperaturas que van desde 1 hasta 6 grados en la madrugada del sábado 7 de febrero. Siga estas recomendaciones.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
viernes, 6 de febrero de 2026 · 15:05

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informa que se activa la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas el del 7 de febrero.

 

Asimismo, se activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de las 00:00 horas a las 08:00 del 7 de febrero.

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

Más de
Clima CDMX frío

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias