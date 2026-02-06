Estas son las siete alcaldías de la CDMX bajo alerta por frío durante primeras horas del sábado

Clima
Estas son las siete alcaldías de la CDMX bajo alerta por frío durante primeras horas del sábadoSe pronostican temperaturas que van desde 1 hasta 6 grados en la madrugada del sábado 7 de febrero. Siga estas recomendaciones.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informa que se activa la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan.
Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas el del 7 de febrero.
?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 07/02/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 6, 2026
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/9sjEZfkeir
Asimismo, se activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.
Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de las 00:00 horas a las 08:00 del 7 de febrero.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 07/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 6, 2026
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/QborbeEcM0
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.