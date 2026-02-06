Legisladores de MÃ©xico y EU acuerdan intercambios para fortalecer la cooperacion bilateral

La reuniÃ³n de legisladores de MÃ©xico y Estados Unidos en la CÃ¡mara de Diputados. Foto: Especial

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Diputados mexicanos se reunieron con congresistas estadunidenses para fortalecer la cooperaciÃ³n bilateral en materia econÃ³mica, seguridad y migraciÃ³n.

Durante la reuniÃ³n, los legisladores subrayaron la relevancia del Tratado entre MÃ©xico, Estados Unidos y CanadÃ¡ (T-MEC) como pilar de estabilidad y certidumbre para la inversiÃ³n, el empleo y las cadenas de suministro regionales, asÃ­ como la importancia de mantener canales legislativos abiertos para acompaÃ±ar su evoluciÃ³n y modernizaciÃ³n.

TambiÃ©n, los legisladores coincidieron en que la integraciÃ³n manufacturera, el nearshoring (relocalizaciÃ³n de empresas) y la cooperaciÃ³n en sectores estratÃ©gicos como infraestructura, energÃ­a y minerales crÃ­ticos representan oportunidades compartidas para fortalecer la competitividad regional, generar bienestar social y consolidar la resiliencia de AmÃ©rica del Norte frente a los retos globales.

En materia de seguridad, se reconocieron los avances de los mecanismos de cooperaciÃ³n bilateral para enfrentar amenazas comunes, entre ellas el trÃ¡fico ilÃ­cito de armas, drogas sintÃ©ticas, flujos financieros ilegales y el crimen organizado transnacional.

Con respecto a la migraciÃ³n, se abordÃ³ la necesidad de una visiÃ³n integral que combine seguridad fronteriza, protecciÃ³n de derechos humanos y atenciÃ³n a las causas estructurales de la migraciÃ³n.

AdemÃ¡s, se resaltÃ³ la importancia de fortalecer vÃ­as regulares, la cooperaciÃ³n regional y los programas orientados al desarrollo, asÃ­ como la asistencia humanitaria a personas migrantes, en particular a niÃ±as, niÃ±os y poblaciones vulnerables.

Los integrantes de la comisiÃ³n de Estados Unidos fueron los representantes demÃ³cratas: Henry Cuellar, Michael Cloud, Salud Carbajal, Lou Correa y Carlos A. GimÃ©nez.

Por parte de la representaciÃ³n republicana estuvo: Dan Meuser, Beth Van Duyne y Michael McCaul.

Por parte del Congreso mexicano estuvieron los diputados de Morena: Pedro Haces Barba, Sergio GutiÃ©rrez Luna, Leonel Godoy Rangel y Jessica Saiden Quiroz. Los diputados del PVEM: RaÃºl BolaÃ±os-Cacho CuÃ© y Ricardo Madrid PÃ©rez; del PT: Pedro VÃ¡zquez GonzÃ¡lez y Magdalena del Socorro NÃºÃ±ez Monreal.

Del PAN: Kenia LÃ³pez RabadÃ¡n, Federico DÃ¶ring Casar y MarÃ­a AngÃ©lica Granados Trespalacios; del PRI el diputado Emilio SuÃ¡rez Licona y de Movimiento Ciudadano (MC): Pablo VÃ¡zquez Ahued y Juan Ignacio Zavala GutiÃ©rrez.