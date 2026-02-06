México vive día con 31 homicidios, la cifra más baja del sexenio de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jueves 5 de febrero fueron reportadas en todo el país 31 víctimas de homicidio doloso, siendo la cifra más baja en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el reporte diario de asesinatos que compila el gobierno de México, el día de ayer Oaxaca y Sinaloa fueron los estados donde se reportaron más homicidios, con cuatro cada entidad.

Morelos, Guanajuato y Baja California registraron tres asesinatos cada uno, mientras Estado de México, Guerrero, Puebla y San Luis Potosí sumaron dos por entidad. En la Ciudad de México sólo fue reportado un homicidio.

El reporte diario de homicidios dolosos es generado por un equipo interdisciplinario constituido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En septiembre pasado se había registrado el día con menos homicidios del sexenio, con 32 casos; en enero pasado, el promedio diario de homicidios dolosos fue de 47.3 por día, cifra que va a la baja en la compilación histórica de este delito.