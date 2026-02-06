Plan de minerales críticos es una "traición" a promesas de Sheinbaum: colectiva Cambiémosla Ya

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El nuevo “plan de acción sobre minerales críticos”, que el secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubón acordó con el gobierno estadunidense de Donald Trump, marca un “paso de regreso al neoliberalismo” y representa una “traición” a la promesa de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ampliar los derechos de los pueblos y comunidades de México, según denunció la colectiva Cambiémosla Ya, dedicada a endurecer la regulación de la minería.

De acuerdo con esta agrupación de organizaciones de la sociedad civil, que se formó para modificar la Ley Minera –meta que se logró parcialmente en 2023–, este nuevo plan tiene como finalidad “asegurar el suministro de los denominados minerales críticos para Estados Unidos y garantizar su preferencia como comprador con los precios pactados”, lo cuales, abundó, “compromete la soberanía sobre los recursos minerales del país”.

La colectiva también advirtió que los lineamientos de este plan, dados a conocer ayer por el Representante de Comercio de Estados Unidos, plantean modificaciones a los estándares regulatorios en México para facilitar la extracción, exploración y comercialización de los minerales más importantes para la industria estadunidense, con el objetivo de “debilitar los avances en la regulación sobre la exploración y explotación minera y abrir nuevamente las puertas para el despojo, el desplazamiento y la destrucción de comunidades, ecosistemas y territorios”.

“El Plan establece de manera clara las prioridades: requiere saber qué minerales críticos hay, dónde están y en qué cantidad”, recalcó la agrupación, en referencia a las modalidades del plan que incluyen un mayor intercambio de información geológica entre México y Estados Unidos para determinar la ubicación de los yacimientos probados y potenciales de minerales críticos.

En un comunicado, las organizaciones observaron que el plan no hace ninguna mención de los derechos colectivos de las comunidades, ni a la salud, y tampoco a la biodiversidad y al medio ambiente. “Para este acuerdo no existen los derechos humanos ni consideración alguna de las zonas de sacrificio ni de la crisis climática”, deploraron.