¿Por qué las personas mayores de 50 años no necesitan vacunarse contra el sarampión?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México enfrenta un severo brote de sarampión, pues hasta este jueves se han confirmado 8 mil 459 casos y 27 defunciones, posicionándolo como el país con más contagios y muertes del continente americano.

Pese a ello, la jornada de vacunación, impulsada por el gobierno federal, no incluye a las personas mayores de 50 años dentro de los grupos prioritarios, lo que ha generado un ambiente de confusión y exclusión entre la población mayor.

El doctor Mauricio Rodríguez, vocero del Programa de Riesgos Epidemiológicos de la UNAM, explicó que estas personas no requieren vacunarse contra el sarampión, ya que está comprobado científicamente que tienen niveles protectores suficientes, de acuerdo con información de Aristegui Noticias.

Esto se debe a que, estuvieron expuestos al virus durante su infancia, pues en aquel entonces, la enfermedad era muy común y la vacunación no era tan accesible, provocando que fueran más susceptibles a contagiarse en ese momento, lo que los llevo a desarrollar una inmunidad contra la enfermedad.

¿Qué personas sí deben vacunarse contra el sarampión?

El titular de la Secretaría de Salud federal, David Kershenobich, informó que los grupos prioritarios ante esta nueva alerta epidemiológica, emitida el pasado 3 de febrero por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), son:

Niñas y niños de 1 año y de 18 meses.

Población infantil rezagada de 2 a 9 años.

Adolescentes y adultos de 10 a 49 años.

Personal de salud.

Personal educativo.

Jornaleros agrícolas que suelen viajar de forma recurrente.

Además, el secretario de Salud explicó que se debe aplicar la llamada “dosis cero”, dirigida a menores de entre 6 meses y 11 meses de edad, con la finalidad de no esperar a que cumplan un año.

Las personas menores de 50 años que no tengan la certeza de haber sido vacunados contra el sarampión, siendo dos dosis de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) –la primera al cumplir 12 meses de edad y la segunda al tener 18 meses o 6 años –, deben aplicarse una nueva dosis.

¿Qué personas no deben vacunarse contra el sarampión?

Al ser una vacuna de virus vivos atenuados, existen contraindicaciones para ciertos grupos de personas que no deben aplicársela, ya que podría provocar riesgos mayores.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Vacunología, quienes no deben vacunarse contra el sarampión son:

Mujeres embarazadas.

Personas con inmunosupresión grave (pacientes con cáncer en quimioterapia, trasplantes, inmunodeficiencias primarias o tratamiento inmunosupresor intenso).

Antecedente de reacción alérgica grave (anafilaxia) a una dosis previa de SRP o a alguno de sus componentes.

Enfermedad aguda moderada o grave (en estos casos la vacunación debe posponerse, no suspenderse de forma definitiva).

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal (SSA), hasta el jueves 5 de febrero, los grupos de edad más afectados son:

Menores de 1 a 4 años (mil 269 casos).

Infantes de 5 a 9 años (mil 018 casos).

Adultos jóvenes de 25 a 29 años (932 casos)

Ante esta problemática sanitaria que azota al país, el gobierno federal hace un llamado a la población para acudir a las instituciones médicas para aplicar la vacuna contra el sarampión, pues México cuenta con dos meses para poder contrarrestar la situación epidemiológica, bajo los términos indicados por la OPS.