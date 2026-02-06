Registro escolar 2026 será solo en línea: así funciona el nuevo sistema de la SEP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó un nuevo esquema de registro escolar exclusivamente en línea para el ciclo escolar 2026-2027, con el que se elimina el trámite presencial para las preinscripciones en educación básica pública. El cambio aplica a preescolar, primaria, secundaria y servicios educativos como los Centros de Atención Múltiple (CAM), de acuerdo con convocatorias y boletines oficiales difundidos por la dependencia.

El nuevo modelo centraliza el proceso de preinscripción a través de plataformas digitales oficiales, administradas por autoridades educativas federales y estatales, con el objetivo de registrar la demanda escolar de forma anticipada y asignar los espacios disponibles antes del inicio del siguiente ciclo lectivo.

SEP elimina trámites presenciales en preinscripciones 2026

De acuerdo con la convocatoria oficial publicada por la SEP, ningún registro inicial debe realizarse de forma presencial. Las madres, padres o tutores deben ingresar a los portales oficiales habilitados por cada entidad federativa para capturar la solicitud de preinscripción, sin acudir a los planteles educativos durante esta etapa.

La dependencia precisó que el registro en línea es gratuito y que los datos capturados permiten a las autoridades educativas organizar la distribución de lugares en escuelas públicas, con base en la capacidad instalada de cada plantel.

En el caso de la Ciudad de México, el proceso es coordinado por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), mientras que en otras entidades el trámite se realiza en plataformas estatales alineadas a los lineamientos de la SEP.

Qué grados deben registrarse en el nuevo sistema digital

El proceso de preinscripción en línea para el ciclo escolar 2026-2027 está dirigido a estudiantes que ingresarán a los siguientes niveles:

Segundo y tercer grado de preescolar

Primer grado de primaria

Primer grado de secundaria

Centros de Atención Múltiple y otros servicios de educación especial

Para primer grado de preescolar, la SEP estableció un periodo de registro posterior, también en línea, con fechas específicas que se publican en convocatorias oficiales previas al inicio del trámite.

Los alumnos que ya cursan un grado intermedio y continúan en la misma escuela no deben realizar preinscripción, ya que su permanencia es automática conforme a la normativa vigente.

Cómo funciona el registro escolar en línea paso a paso

El nuevo sistema digital de la SEP requiere que el padre, madre o tutor acceda al portal oficial correspondiente a su entidad y capture la información solicitada durante el periodo de preinscripción.

Entre los pasos generales del proceso se encuentran:

Ingreso a la plataforma oficial de preinscripciones.

Captura de datos del alumno, como nombre completo y CURP.

Registro de información del padre, madre o tutor.

Selección de escuelas de preferencia, utilizando los datos oficiales de los planteles.

Confirmación de la solicitud y generación de un comprobante digital.

La SEP informó que el sistema asigna los lugares una vez concluido el periodo de registro, con base en criterios como la disponibilidad de espacios y la demanda registrada.

Documentos que se solicitan en la preinscripción digital

Aunque el trámite es en línea, la plataforma solicita información contenida en documentos oficiales. Entre los requisitos generales se encuentran:

CURP del alumno

Acta de nacimiento

Identificación oficial del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio

En esta etapa, los documentos se utilizan para la captura de datos, y la entrega física solo puede ser requerida posteriormente por la escuela asignada, una vez publicados los resultados.

Calendario oficial y organización por apellido

La SEP estableció que el periodo de preinscripción se desarrolla entre enero y febrero de 2026, con una organización alfabética por la letra inicial del primer apellido del alumno. Este criterio busca distribuir el acceso a la plataforma a lo largo del periodo de registro.

La dependencia aclaró que no perderán el trámite quienes no se registren en la fecha asignada, siempre que lo hagan dentro del periodo oficial vigente.

Publicación de resultados y siguientes pasos

Una vez concluido el registro, las autoridades educativas publican los resultados de asignación de escuela. Para preescolar y primaria, los resultados se difunden durante junio de 2026, mientras que los de secundaria se dan a conocer en agosto, antes del inicio del ciclo escolar.

Tras la asignación, los padres deben seguir las indicaciones de la escuela correspondiente para completar la inscripción, que puede incluir la validación de documentos o la confirmación del lugar.

Canales oficiales y llamado de la SEP

La SEP reiteró que el proceso de registro escolar 2026-2027 debe realizarse únicamente a través de canales oficiales, y llamó a las familias a no recurrir a intermediarios o gestores. La dependencia y las autoridades estatales mantienen habilitados portales informativos y medios de contacto para resolver dudas relacionadas con el trámite.

El nuevo esquema digital marca un cambio operativo en el acceso a la educación básica pública, al concentrar el registro escolar en plataformas en línea y eliminar el procedimiento presencial durante la etapa de preinscripción.