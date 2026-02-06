Salón de Belleza es un apoyo y no tiene que ver con la austeridad, justifica Yeidckol Polevnsky

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Después de que Proceso dio a conocer un salón de belleza dentro de las instalaciones de la Cámara alta, la senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, consideró que no es una situación comercial, ni nada tiene que ver con la austeridad, sino más bien es un apoyo.

En charla con medios, la senadora petista afirmó que ella no conocía el lugar, ya que no compartieron la infamación con todas las senadoras.

“Bueno, penosamente yo ni siquiera sabía que existía. Fíjate, no sabía, nunca, no sé dónde está, no sabía del tema, no sabía que existía. Porque yo creo que no es un salón comercial, hablando, ¿no? Sino debe ser un salón para cualquier emergencia de legisladoras que necesiten arreglarse.

“Tú sabes, muchas vienen de fuera de la ciudad, entonces yo creo que pueden llegar y darse una peinadita, una arregladita y ya está. Listísimos… No socializaron la información con todas las senadoras del movimiento, digamos. No lo sé, no lo sé, porque yo me imagino que obviamente, siendo un espacio dentro del Senado, es para todos, no creo que es para un grupo parlamentario, es para todos los grupos parlamentarios”, dijo.

La senadora petista resaltó que el salón de belleza no tiene que ver con temas de austeridad, ya que la austeridad tiene que ver con otras cosas de otro nivel.

“Te digo algo, no creo que pinte ni con el tema de austeridad, porque lo que puede costar un salón de belleza, pues no tiene nada que ver con el tema de la austeridad. La verdad, la austeridad sí implica en otros niveles, pero en un salón de belleza”, enfatizó.