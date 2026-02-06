Se buscará una reunión interparlamentaria con congresistas estadunidenses: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego de que se diera a conocer que habrá una reunión informal y de carácter privada este día con representantes del Congreso de Estados Unidos en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jupoco) de este órgano legislativo, Ricardo Monreal, informó que solicitará a la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) una reunión interparlamentaria con congresistas de Estados Unidos y con ello, reanudar oficialmente las reuniones diplomáticas entre congresistas.

En charla con medios en San Lázaro, el diputado morenista expresó que la reunión de este día en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados no tendrá un efecto oficial.

“Vamos a, estoy hablando con el embajador Moctezuma para intercambiar cartas en los Estados Unidos, y entonces, formalmente que el Congreso nombre una Comisión y nosotros nombremos una Comisión para poder restablecer las reuniones interparlamentarias México, Estados Unidos. No tendrá ningún tipo oficial, y para tal efecto, la posición que llevemos será también de respeto, aunque más adelante queremos hacer una formal interparlamentaria, es así, con resultados formales y con posiciones oficiales de la cancillería y de la secretaría de economía”, explicó.

Ricardo Monreal detalló que la reunión de este día con los congresistas de Estados Unidos es informal, sin embargo, acudirán representantes de todos los partidos políticos de la Cámara de Diputados.

“Vienen tendrán su contraparte también mexicana, todos los grupos estarán representados. Yo les pedí que estuvieran representados, y le solicité amablemente a la presidenta (Kenia López Rabadán) por ser la máxima autoridad que pudiera estar presente. Siempre sirve en las reuniones, siempre, y nosotros queremos darle la bienvenida a todos los congresistas demócratas y republicanos que hoy vienen a una reunión en la Comisión de Relaciones Exteriores de carácter informal”, informó.