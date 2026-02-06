Se resquebraja la 4T en Campeche: denuncian traición de líder de diputados

SAN FRANCISCO, Camp. (Proceso).- Un grupo de diputados de Morena que votaron en contra de su propia bancada para que Movimiento Ciudadano (MC) quede al frente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Campeche, advirtieron que retiraron su apoyo a la propuesta de su homólogo de la 4T, Antonio Jiménez Gutiérrez, luego de que éste intentó desestabilizar el gobierno de Layda Sansores. Lo acusaron de tener intereses personales y alianzas con partidos como el PRI para obstaculizar a la 4T.

En entrevista para Proceso, Jorge Pérez Falconi, diputado de Morena, explicó que Jiménez quiso poner trabas a la Ley de Ingresos 2026 que propuso la morenista Layda Sansores, pero en cambio no se opuso a la propuesta por el ayuntamiento de Campeche, que es presidido por MC.

“Nosotros votamos en bloque por Movimiento Ciudadano como un mensaje de que no aceptaremos imposiciones ni caprichos del líder parlamentario. No vamos a tolerar la terquedad ni la unilateralidad; tiene que sentarse y dialogar, no se puede imponer (...) es parte de una estrategia que busca confrontar y he hecho el llamado a la unidad porque me parece que quien está ganando es la oposición. Se están aprovechando para crear caos, provocar una mayor ruptura y sacar raja política”, expuso.

Pérez Falconi. "Jiménez Gutiérrez se victimiza". Foto: Facebook.

Además reiteró que el supuesto intento de detención contra su homólogo Antonio Jiménez Gutiérrez fue inexistente, a pesar de que dicha premisa motivó la sesión reservada del 2 de febrero en la que el Congreso de Campeche aprobó el fuero.

“Deberían dar la cara a la gente que pide una explicación. Él crea problemas, los lleva al pleno y luego se victimiza diciendo que es 'la resistencia', cuando nuestra posición contra el fuero es la base del Movimiento. Me parece incongruente que, si se dice de izquierda, busque mantener el fuero cuando el movimiento busca eliminarlo”, acotó.

Pérez Falconi señaló que la ruptura de la fracción parlamentaria de Morena también derivó de las represalias contra legisladores que no apoyaron la postura de Jiménez.

Falconi relató que, por órdenes de Jiménez, cesaron a dos personas de su equipo de trabajo. Asimismo mencionó que previo a la votación los legisladores Maricela Flores Moo y Carlos Ucán expresaron interés en encabezar la Mesa Directiva, pero fueron ignorados por el líder de la bancada.

Aunado a esto, él y Verónica Roca Méndez fueron destituidos de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso local por instrucciones de Jiménez.

Finalmente, Falconi descalificó la versión sobre presuntas presiones de la gobernadora Layda Sansores hacia 10 de los 16 diputados de Morena para aprobar un empréstito de mil millones de pesos. El legislador detalló que aunque Jiménez intentó impedir la contratación del empréstito, terminó votando a favor junto con la mayoría de los diputados.

Reveló además que Jiménez no se opuso al presupuesto del ayuntamiento de Campeche, presidido por Movimiento Ciudadano, pero sí al del gobierno del Estado, a pesar de ser aliados partidistas. La aprobación del empréstito ocurrió tras reuniones informativas donde personal de Hacienda explicó que los recursos integrarán el Plan Campeche, impulsado por el gobierno federal.

En la Gaceta Parlamentaria de noviembre de 2025 del Congreso del Estado de Campeche se detalló que el crédito serviría para infraestructura carretera.

“El crédito propuesto por hasta un mil millones de pesos a un plazo de 20 años, permitirá financiar el Programa Estatal de Infraestructura Carretera, un proyecto de inversión pública productiva que busca modernizar y conservar la red carretera estatal, mejorar la comunicación entre regiones y garantizar que las actividades agrícolas, industriales, turísticas y de servicios cuenten con rutas seguras, eficientes y en buen estado para el traslado de bienes y personas”, se lee, y menciona que estará alineada con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2027.

“Si tienen miedo, renuncien”

Los alcaldes morenistas de Carmen, Champotón, Seybaplaya, Tenabo, Escárcega, Calakmul y Candelaria, siete de los 13 municipios de Campeche, se pronunciaron contra la aprobación del fuero. Uno de ellos, Juan Carlos Hernández Rath, presidente municipal de Escárcega, en entrevista para Proceso no sólo acusó a Jiménez de ser el responsable de la ruptura de Morena en el Poder Legislativo, lo señaló por no ser transparente con el pueblo.

“Esta fracción del movimiento (de la 4T) está ahora muy adversa a nuestros principios de no mentir, no robar, suena incongruente; lamento mucho que eso suceda. En Campeche vivimos en un Estado de derecho con división de poderes, pero mi pregunta es ¿qué esconden? Sólo lo aprobaron y no sabemos nada, esa actitud contraria a los principios del movimiento nos hace pensar que hay algo”, lamentó.

Hernández Rath. Contra el fuero. Foto: Facebook.

Hernández Rath advirtió que si los legisladores tienen miedo de trabajar en la función pública, pueden renunciar.

“Si busco el fuero quiero decir que algo escondo, si tengo miedo de la función pública en todo caso renuncio y me retiro (...) eso es muy extraño”, sentenció.

Aunque Movimiento Ciudadano (MC) encabeza actualmente la Mesa Directiva del Congreso de Campeche, el diputado Antonio Jiménez continúa dirigiendo el Poder Legislativo a través de la Junta de Gobierno y Administración.

Paul Arce, de MC, estará frente a la Mesa Directiva sólo dos meses: febrero y marzo.

De la reinstalación del fuero y la ruptura de los diputados de Morena en el Congreso, el área de Comunicación Social del gobierno de Campeche reiteró que por el momento la gobernadora, Layda Sansores, no hablará del tema ni dará entrevistas al respecto.